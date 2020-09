Estrella del beisbol nicaragüense relata el tormento que vivió tras la operación Tommy John

Roniel Raudes empezó a tener pesadillas despierto. La primera tuvo como protagonista el hamstring de la pierna (los músculos isquiotibiales) y pasó muchos meses fuera, pero la segunda fue un verdadero tormento. En 2018 mientras jugaba con Salem (equipo de Boston) en Clase A fuerte enfrentando a Los Pelícanos de la organización de los Cachorros, sintió un cambió en la temperatura de su brazo. «Era como un calentón», recuerda. Inmediatamente quiso lanzar y su velocidad se redujo a 80 millas como si fuera Supermán con kriptonita. Raudes estaba atónito. «Llamé a los coaches y les dije que sentía algo en el codo».

Al día siguiente le hicieron una resonancia magnética en Pensacola, Florida, y no tenía nada roto. Tras unas inyecciones en el codo le prometieron al joven lanzador que en dos meses estaría de regreso. «volví y no sentía dolor, pero de repente sucedió otra vez. Fue igual. La misma sensación, la misma molestia», rememora. Siguieron el mismo proceso solo que en esa ocasión el médico le dijo: «Debes hacerte la operación Tommy John». «No tuve opción, era eso o dejar de lanzar. Me preparé mentalmente. Hablé con Jonathan Loáisiga y con Juan Carlos Ramírez y me hablaron de lo duro que sería», cuenta Raudes.

«A veces lloraba»

Raudes es ese muchacho que alegra las reuniones entre amigos. Siempre está sonriendo como si tuviera energías de felicidad ilimitadas, pero todo eso se nubló en 2019. «Luego de la operación, la recuperación fue un proceso muy largo. Me dieron 15 meses. Yo siempre he tenido mi meta de llegar a la MLB. Por eso decidí quedarme en Estados Unidos para recuperarme. Si yo venía a Nicaragua sabía que no sería lo mismo. Tuve a los doctores y entrenadores a la mano», explica el joven granadino.

Cuando terminaba su sesión de terapia se iba a ver los entrenamientos de las otras categorías y un sentimiento de impotencia recorría su cuerpo. «No poder lanzar me golpeaba mucho, pero además en las noches cuando hacía frío el dolor aumentaba y me salían lágrimas, estaba lejos de mi familia pero gracias a Dios ese duro proceso valió la pena. En 12 meses ya estaba recuperado. No necesité los 15. Y luego cuando me invitaron al Spring Training a ver mi progreso pasé de tirar 91 y 92 millas a 93 y 94, mi slider subió a 88 y 89 millas y el cambió a 86. Entendí que a pesar del martirio, el sacrificio traía recompensa».

Raudes estuvo lanzando durante seis entradas a jugadores de Triple A y estaba imbatible. El plan para él en este 2019 era ubicarlo en Doble A, no obstante la pandemia terminó de estropear su evolución. «Los jefes estaban contento. Me dijeron que ellos creyeron siempre en mí y que habían valorado mucho esa decisión de quedarme para afrontar el proceso de recuperación en Florida. Hablaron del comando de mis picheos y de mis rompientes que dominan a cualquier bateador. También se refirieron a mi físico y fuerza. Conseguí ganar más peso y fue clave. Además me dijeron que ellos me quieren en Grandes Ligas», indicó.

Ahora Raudes espera tener la oportunidad de soltar el brazo en la Liga Profesional. «Con esto de la pandemia me he resguardado en mi casa, pero he ido retomando el ritmo de los entrenamientos. Me gustaría lanzar en la profesional para estar en condiciones de cara al siguiente año, el cual será mi último antes de ser agente libre. Creo que en septiembre de 2021 estaré subiendo a Grandes Ligas. Esa es mi meta y por lo que voy a trabajar», sentenció.

A sus 22 años la lesión le enseñó a valorar aún más el juego. Hay un antes y un después en el joven lanzador. Siente haber despertado de aquellas pesadillas y ha empezado a ver todo con mayor claridad.