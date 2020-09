Wilton López está dispuesto a probarse como un novato para lanzar en el beisbol nacional

El derecho leonés Wilton López, considerado el mejor relevista nica en la historia de las Grandes Ligas, está dispuesto a probarse como si fuera un novato para volver a lanzar en el beisbol nacional, pero asegura que no lo hará sin antes ponerle punto y final a la remodelación y proceso de reapertura de su parque acuático en León, el cual planea abrir nuevamente al publico a mediados de este mes, luego de haberlo cerrado en marzo pasado a causa de la pandemia de Covid-19.

“Por ahora no he tenido contacto con ningún equipo de la Liga Profesional. Nadie me ha llamado y además no he estado entrenando como se requiere para jugar a un buen nivel. Hasta que termine este proceso de remodelación y reapertura de mi parque es que retomaré los entrenamientos”, manifestó el exligamayorista, confesando además que “desde el Pomares en que fui campeón con León (septiembre 2019) no he entrenado en serio, por lo que debo empezar al suave y cuando ya esté listo me iré a probar”.

“Cuando sienta que ya estoy preparado para volver a lanzar, entonces yo iré a probarme como un novato para ver a quien le gusto”, declaró el otrora lanzador de los Astros de Houston y de los Rockies de Colorado entre el 2009 y el 2014. “Lo que pasa es que ahorita no he estado tan enfocado en el deporte por lo de mi parque, pues tengo más de un mes de estar trabajando todo lo necesario para abrirlo nuevamente y por lo tanto no he tenido chance de prepararme para volver al montículo”, agregó Wilton, quien según Baseball Reference se embolsó 5,317,500 dólares en seis temporadas en el mejor beisbol del mundo.

Sobre el retiro

Sobre si ha valorado la posibilidad de retirarse del beisbol, Wilton López respondió sin titubeos: “No en lo absoluto. El día que me retire lo anunciaré y buscaré como iniciar una carrera como coach para ayudarle a los chavalos. Yo pienso retirarme en tres o cinco años, creo que mi brazo puede seguir trabajando bien durante ese tiempo porque nunca me ha dado problemas”.

Por otro lado, el derecho leonés contó que “estuve conversando con el doctor Agüero, y me planteó que si quería ayudarle a Sandor Guido con el equipo sub-23 de León que jugará en el Pomares, y le dije que sinceramente no, porque para mí eso es como estar buscando el retiro y no son esos mis planes”.

Wilton López debutó en las Grandes Ligas el 28 de agosto del 2009 con los Astros de Houston y su último partido fue el 08 de abril del 2014 con los Rockies de Colorado. En seis temporadas de Grandes Ligas registró un balance de 16 victorias con 17 derrotas y un total de 11 juegos salvados con una efectividad de 3.54. En 305 innings y un terció ponchó a 221 rivales.