Erasmo Ramírez llamado a las Grandes Ligas y Jonathan Loáisiga desmiente que tenga covid-19

Minutos después que los Yanquis de Nueva York colaron en la lista de lesionados por 10 días a Jonathan Loáisiga, los Mets de Nueva York llamaron a Erasmo Ramírez, quien se convierte en el primer nica que vestirá este uniforme en la historia de las Grandes Ligas.

Erasmo lanzó en gran forma durante la pretemporada, con 1.13 en efectividad en ocho innings, y aunque no hizo el equipo grande, había muchas expectativas sobre un temprano llamado. Sin embargo, el nica sufrió de covid-19 y ahora que está recuperado, recibe la oportunidad que tanto esperaba.

El nica podría tomar un lugar en la rotación de abridores, porque es posible que Robert Gsellman, quien había sido recién promovido como abridor, sea enviado a la lista de lesionados. De cualquier modo, lo importante es el rivense tendrá la oportunidad de demostrar su utilidad y versatilidad para tratar de quedarse en el Big Show por el resto de la temporada y tomar en nuevo aire en su carrera en esta organización.

Los Mets son el cuarto equipo de Erasmo en su carrera en las Grandes Ligas, que inició en 2012 con Seattle. En 2015 fue cambiado a Tampa Bay. Regresó a Seattle en 2017 y el año pasado tuvo un breve paso por Boston.

Erasmo tiene 30 años de edad y un historial de ocho temporadas en las Mayores, con balance de 32 victorias y 39 derrotas en 193 partidos, 92 de ellos como abridor, más tres juegos salvados.

Cuando Erasmo entre en acción con los Mets, será el tercer nica de este año en la MLB, tras Jonathan Loáisiga y Cheslor Cuthbert, quien ha estado en sube y baja con los Medias Blancas de Chicago. Ahora solo falta por ver cuando los Rojos de Cincinnati le darán una oportunidad a Alex Blandino.

Nicaragua por poco se queda sin bigleaguers activos, porque Loáisiga pasó a la lista de lesionados bajo la figura de “una condición médica que le impide jugar”, lo que generó muchas especulaciones, entre ellas que tiene el covid-19.

Sin embargo, Loáisiga aseguró que su condición no se trata de eso, argumentando que “el equipo no estaría jugando en estos momentos si tuviera covid-19, porque cuando alguien está infectado deben hacer las pruebas a todos”. No obstante, tampoco habló de su lesión, por respeto a la organización que tampoco dio detalles.