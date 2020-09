Pandemia deja ganadores y perdedores entre los siete principales sectores del comercio en Nicaragua

Aunque Nicaragua no vivió una cuarentena de forma oficial, establecida por el gobierno, la actividad económica no pudo sortear los embates de la Covid-19, y hubo sectores del comercio que reportaron contracciones en sus ventas reales por encima del 50 por ciento durante el primer semestre del 2020, siendo el período más crítico, el segundo trimestre. Sin embargo, no solo hubo perdedores, el sector farmacéutico reportó un crecimiento del 14.6 por ciento en el mismo período, según el informe “Situación y Perspectivas Del Sector Comercio y Servicios”, realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en coordinación con la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN).

La economía nicaragüense apenas intentaba salir de las consecuencias dejadas por la crisis sociopolítica y del impacto de la brutal reforma fiscal aplicada en marzo de 2019, cuando la pandemia apareció. Con el aumento de casos de Covid-19, la población se encerró en sus casas, bares y restaurantes cerraron, las calles quedaron desiertas y los estacionamientos de grandes centros comerciales áridos. Esas eran las señales que predecían que el comercio padecería los estragos del coronavirus.

Al cierre del primer semestre del 2020, de siete sectores claves en el comercio y servicio, cinco reportaron contracciones en sus ventas: Tabaco con -55 por ciento; maquinaria y equipo agrícola con -32 por ciento; bebidas -12.1 por ciento; artículos de ferretería, pinturas y vidrio -8 por ciento, y el menos afectado fue alimentos, con -1 por ciento.

Del lado de los ganadores, además de las farmacias, el sector de insumos agropecuarios creció un 7.4 por ciento en sus ventas al cierre de estos primeros seis meses del año. No obstante, Funides destaca que las más fuertes contracciones de la mayoría de sectores se registran en el segundo trimestre del 2020, que coincide con el incremento de la curva de contagios de la Covid-19, la autocuarentena implementada por una parte de la población, y la explosión de los entierros exprés.

Cabe mencionar que los sectores analizados representan el 41 por ciento del sector comercio según sus ventas. Dada la naturaleza cualitativa del estudio, no se puede generalizar sobre el estado actual conglomerado del sector comercio y servicios en el país.

Por eso, Funides detalla cada uno de los factores que incidieron en la dinámica del comportamiento de los sectores analizados. Las ventas del sector alimento cayeron en -3.5 por ciento en el segundo trimestre. Tuvieron afectaciones en los canales de food service, como los restaurantes, hoteles, entre otros. Hubo dificultad de acceso a ciertos canales de ventas, que actualmente está superado, así como suministros de mercadería. La caída de sus ventas también estuvo influenciada por una menor demanda en áreas geográficas cercanas a zonas francas.

Pese a que se ha registrado un aumento gradual en la movilidad de los consumidores y hay una estabilidad en la demanda de bienes esenciales y duraderos, este sector no espera crecer en lo que va del año; estiman una contracción del -2.8 por ciento para este segundo semestre.

Después del golpe que padeció el sector bebidas con la reforma fiscal, la pandemia contribuyó a que este sector reportara una contracción de -19.3 por ciento en el segundo trimestre. Esto se relacionó con la menor afluencia de la población en lugares públicos y los efectos económicos propios de la pandemia. La peor parte se la llevaron las bebidas alcohólicas que mostraron un peor desempeño en sus ventas. Aunque la economía mantiene un proceso de reapertura gradual las expectativas de crecimiento son negativas: -11.2 por ciento al cierre de 2020. El sector resintió los efectos sobre el poder adquisitivo de los consumidores, además de los retrasos en la cadena logística de importación, particularmente en aduana.

¿Qué pasó con las farmacias?

Las cifras más positivas en sus ventas las reportan en el segundo trimestre del 2020, con 27.5 por ciento de aumento. Esto se debió al crecimiento de la demanda por parte de los hogares, abastecimiento preventivo y de medicamentos asociados al Covid-19 para el cuido en casa. Asimismo, incidió la demanda aumentada de hospitales para tratamientos del SARS-CoV-2; pero por otro lado, cayeron las medicinas que no tenían relación con la pandemia.

Aunque la dinámica durante el primer semestre de este año les favoreció, el sector farmacéutico considera que los últimos seis meses del 2020 pueden tener una caída estimada en -0.6 por ciento; principalmente, porque las compras de prevención, es probable que no ocurran.