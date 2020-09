En estos días de septiembre la cantante estadounidense Ariana Grande se ha convertido en la reina de Instagram al lograr en esta red social más de 201 millones de seguidores, destronando a Kylie Jenner.

Tras haber alcanzado la cima de los más seguidos en Instagram, Lady Gaga fue una de las primeras en felicitarla y ademas escribió en su perfil: “¡Eres una reina, usa esa corona!”. Lo que ha hecho eco en diversos medios internacionales de entretenimiento.

Ante el gesto y reconocimiento Ariana le contesto: “Muchas gracias por invitarme Lady Gaga , te amo con todo mi corazón siempre. Estabas tan brillante esta noche. Muy agradecida de haber sido parte de esto contigo, y gracias de nuevo MTV”, escribió por su lado Ariana agradeciendo a Gaga el haberla invitado al show en MTV VMA’s.

Ariana además recibió un premio por su colaboración con Gaga, en la canción “Rain On Me” cantada en MTV . El video oficial de esta sonada canción, donde ambas cantan, cuenta con más cerca de 202 millones de visualizaciones.

Ahora en la lista le siguen los pasos otras estrellas de la canción como: Kylie Jenner con 194 millones de fans, Selena Gómez, con 193; Kim Kardashian con 187 millones de seguidores en el mundo.

💗@LADYGAGA AND @ARIANAGRANDE JUST TOOK US TO CHROMATICA AT THE #VMAs 💗

You need to watch this performance right now ⚔️ WHAT AN ICONIC DUO! 🌧 pic.twitter.com/TcjY1Wdz0F

— Video Music Awards (@vmas) August 31, 2020