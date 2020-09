Dennis Jesús Zeledón es un matagalpino de 36 años, padre de tres niñas y junto a su esposa huyó de Nicaragua rumbo a Costa Rica, el 7 de octubre del 2018, con el fin de buscar refugio y de una «mejor vida» para su familia. Él era el único que laboraba para llevar el alimento a su casa, pero desde hace un mes se encuentra en el desempleo y está desesperado porque no sabe de dónde va a sacar dinero para pagar la mensualidad del apartamento que alquila.

«Aquí la situación es muy dura, cada día va peor, más con la pandemia del Covid-19, no hay trabajo, lo que hay es mucho desempleo. Yo tengo un mes completo sin trabajar, en este mes ni siquiera sé cómo voy a pagar el apartamento donde vivimos», dijo Zeledón a LA PRENSA.

La situación de esta familia refleja el drama que viven cerca de 80 mil migrantes nicaragüenses, y que según señala la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tres de cada cuatro nicaragüenses pasan hambre y comen sólo una o dos veces al día, debido al impacto socioeconómico que ha ocasionado la pandemia.

En la actualidad el 21 por ciento de ellos dijeron a ACNUR estar contemplando regresar a Nicaragua, por la falta de ingresos y alimentos. Ante esta situación el organismo internacional manifestó que le «preocupa que esto pueda generar retornos en condiciones adversas».

Zeledón al igual de miles de connacionales espera algún día retornar a su país, dice extrañar la comida – «lo más rico el gallopinto» -, su familia (hermanos), sus amigos, sus tradiciones, cultura, trabajo y sobre todo vivir en paz. «Daría cualquier cosa por regresar a Nicaragua. Le pido a Dios todo los días por mi país y por los miles de nicaragüenses que estamos pasando muchas dificultades y necesidades», comentó.

A pesar de su caótica situación asegura que por ahora no piensa retornar al país, sino hasta que «mi Nicaragua, sea libre, que no estén los Ortega-Murillo, porque a mí me tienen amenazado de muerte, si regreso y me da miedo que me llegue a pasar algo a mí y a toda mi familia», manifestó.

Retornar a Nicaragua sería un «suicidio»

Eleonor Loáisiga, de 29 años, es otra nicaragüense que se encuentra en la vecina nación, abandonó Nicaragua por la represión que en el 2018 desató el régimen de Daniel Ortega en contra de aquellos ciudadanos que denunciaban atropellos y demandaban un cambio de gobierno. «Yo le trabajaba al Ministerio de Salud (Minsa), me despidieron injustificadamente, fui detenida y después por eso me tuve que venir para acá», aseveró.

Loáisiga señala que la pandemia sacó a flote la realidad que los migrantes atraviesan fuera de su país, y que con la crisis sanitaria se agudizó porque quedaron en el desempleo, pero a su criterio, retornar a Nicaragua donde se suman los problemas de seguridad sanitaria por el Covid-19 y la represión estatal, sería un «suicidio».

Además a pesar que extrañe a su familia sostiene que «en mi mente no está regresar, porque la vida de los exiliados aún no está segura si retornan a Nicaragua» y considera que lo que lleva a que muchos exiliados contemplen regresar al país pese al peligro es porque «se están quedando sin empleo y sin casas porque no tienen con qué pagar».

El universitario granadino Jorge Humberto Campbell manifestó a LA PRENSA que en el país del sur, a muchos connacionales les ha tocado «aguantar hambre, humillaciones, angustias, desvelos. Actualmente debido a la crisis por el virus, muchos perdieron su trabajo, a mi me ha tocado emprender con una venta de «enchiladitas nicaragüenses» que las doy a mil colones, pero es con suerte, a otros no les va bien», mencionó.