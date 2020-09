Alcaldía de Managua persigue a más de 200 empresas

CONTENIDO EXCLUSIVO.

En un afán eminentemente recaudatorio, la Alcaldía de Managua (Alma) ha entablado al menos 200 acusaciones por defraudación contra dueños de empresas en los juzgados de Managua, entre 2019 y lo que va de 2020, según confirmó LA PRENSA con al menos tres fuentes.

Los acusados son dueños de empresas grandes, pequeñas, representantes de grandes transnacionales. Nadie se ha capeado, según las acusaciones revisadas por este Diario en el Juzgado Quinto Local Penal de Managua.

“Te ponen un reparo e inmediatamente van a ponerte una demanda en la vía penal por el Delito de Defraudación Tributaria a la Hacienda Municipal”, dijo el abogado Guillermo Áreas Cabrera, representante de dos empresas.

Los socios de las empresas a las que representa el abogado Áreas Cabrera, son acusados por el abogado Ricardo Ramírez McNally, en representación de la Alma.

Ramírez McNally no pudo ser localizado para conocer su versión, pero trabaja con el abogado Ramón Rojas Méndez, el penalista que defendió a Daniel Ortega de la acusación de violación de su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo, y alegó que el caso había prescrito. El argumento fue aceptado por la entonces juez, hoy magistrada, Juana Méndez.

“Imagino que esa es una forma de darle de comer al sandinismo, y de lo que cobren llevan un porcentaje y lo dividen”, expresó Áreas Cabrera.

“Hasta donde hemos averiguado nosotros todo es ante un solo juzgado, el Juzgado Quinto Local Penal de Managua, dicen que hay 300 demandas ahorita a empresas y personas privadas”, precisó Áreas Cabrera. LA PRENSA solo pudo constatar 200.

La titular de ese juzgado es la juez Imara Castro, la misma que emitió hace 15 días una orden de captura contra Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, que es considerada una persecución política.

Castro fue trasladada recientemente desde los juzgados de Ciudad Sandino a los juzgados de Managua y entre los periodistas tiene fama de dura, no los deja ingresar a sus audiencias.

Te llaman a negociar y te dicen cuanto debés

Para realizar los cobros la Alcaldía hace una auditoría, “te mandan un cobro y te llaman a negociar y tienen a las personas que negocian por ellos. Ellos te dicen que debés tanto”, explicó a LA PRENSA un abogado corporativo quien pidió anonimato porque no tiene permiso de sus clientes para hablar públicamente sobre sus casos.

“Esto es lo que vos debés te dicen”, explicó el abogado. “Tengo base legal para demandarte en la vía civil y también en la vía penal porque defraudaste al Estado. Y son duros, no aceptan rebajas”, detalló.

El abogado explicó que en el 99 por ciento de los casos que él ha revisado, la Alma no tiene base legal para hacer esos cobros. “Te piden que llegués a un arreglo que es lo mejor para vos”, dijo.

Cuado los empresarios no aceptan el arreglo ni la deuda, entablan la acusación por defraudación.

“No pueden demandarte en la vía penal mientras exista trámite administrativo y aún finalizado el trámite administrativo, el problema es de que si no pagás los impuestos a la Alcaldía (es) porque hay una diferencia de concepto (no) una defraudación fiscal”, argumenta Áreas Cabrera.

“Para que haya una defraudación fiscal tiene que haber dolo y mala fe del contribuyente de querer defraudar, pero aquí no hay mala fe de defraudar, el empresario lleva su contabilidad y la Alcaldía te hace el reparo de tus ingresos en base de dos cosas: que ellos consideran que tus ingresos eran más, ¿por qué dicen que eran más? Porque hay gastos que vos pusiste que los restaste a tus ingresos y ellos no los aceptan”, explicó el abogado.

La Ley de Arbitrio establece que la municipalidad no puede cobrar impuestos municipales con más de tres años de atraso, a menos que demuestre que hizo gestiones de cobro.

“Eso no lo están respetando”, dijo una fuente de la Alma. “Si vos alegás que no te cobraron, ellos dicen que sí lo hicieron y así no les ganás”, precisó.

Para seguir cobrando, la Alcaldía ha colocado unos centros de llamada desde donde ahora cobran los Impuestos Municipales de Ingresos, los Impuestos de Bienes Inmuebles y otros tributos.