Nicaragua | Esto es lo que necesitás saber para comenzar tu día (4 de septiembre)

Nicaragua reporta oficialmente 4,668 casos en total y 141 muertes por coronavirus desde que se registró el primer caso de Covid-19 en el país. Estas son las noticias más importantes a esta hora.

Alcaldía de Managua persigue a más de 200 empresas. En un afán eminentemente recaudatorio, la Alcaldía de Managua (Alma) ha entablado al menos 200 acusaciones por defraudación contra dueños de empresas en los juzgados de Managua, entre 2019 y lo que va de 2020, según confirmó LA PRENSA con al menos tres fuentes.

Se derrumba el negocio de bienes raíces. Es tiempo de comprar no de vender. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estima que el primer semestre del 2020 hubo un decrecimiento en la demanda de bienes raíces en un 55 por ciento y eso se mantendrá en lo que resta del año.

Coalición Nacional supera obstáculos en la búsqueda de su propia casilla electoral. Las organizaciones aglutinadas en la plataforma opositora aprobaron por consenso que pelearán porque en la Ley Electoral se derogue el requisito de que solo un partido político con personería jurídica pueda encabezar una alianza en las elecciones nacionales, municipales o regionales. Derribar esa limitante en el artículo 80 de la Ley Electoral es importante. Lea más aquí

Pandemia deja ganadores y perdedores entre los siete principales sectores del comercio en Nicaragua. Aunque Nicaragua no vivió una cuarentena de forma oficial, establecida por el gobierno, la actividad económica no pudo sortear los embates de la Covid-19, y hubo sectores del comercio que reportaron contracciones en sus ventas reales por encima del 50 por ciento durante el primer semestre del 2020, siendo el período más crítico, el segundo trimestre. Sin embargo, no solo hubo perdedores, el sector farmacéutico reportó un crecimiento del 14.6 por ciento en el mismo período. Lea más aquí

BDF compra al Ejército sus acciones en el Banco. El Banco de Finanzas (BDF), subsidiaria del grupo panameño Assa, finiquita el proceso de compra del 25 por ciento de las acciones que el Ejército de Nicaragua tiene en esta entidad, confirmaron diversas fuentes del Banco a LA PRENSA. El cuerpo castrense es propietario de dichas acciones a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). Lea aquí el artículo completo