El arte de robar bases: el líder histórico del beisbol nicaragüense revela los secretos

Si existe alguien cuya estrategia para robar bases puede gozar de unanimidad y hasta considerarse indiscutible en el beisbol nacional, ese es Sandy Moreno, el hombre que con la velocidad de sus piernas fue capaz de robarse 454 almohadillas en 25 temporadas, consiguiendo 13 títulos de robos, 10 de ellos de forma consecutiva. Es el máximo estafador en la historia del beisbol nacional, tiene el récord de más bases robadas en una campaña con 59 y un liderato de “asaltos” en un Campeonato Mundial.

¿Cómo es que Sandy Moreno se convierte en el grandioso robador de bases que fue?

Yo sabía que como pelotero tenía algunas limitaciones, por ejemplo no era grande ni fuerte, y que por lo tanto debía buscar como sobresalir en base a mi fortaleza, que era la velocidad de piernas. Entonces empecé un proceso de aprender a chocar la bola y ponerla en juego para llegar a la primera base y así por der brillar robando almohadillas.

Puede interesarle: Erasmo Ramírez llamado a las Grandes Ligas y Jonathan Loáisiga desmiente que tenga covid-19

¿Cuál fue la estrategia para desarrollar esa velocidad con la que tanto impresionó?

La velocidad de piernas es un don que yo tría desde niño, era parte de mi naturaleza. Lo que luego hice fue pulir esa habilidad que Dios me regaló. Recuerdo que cuando era estudiante yo corría los 100 y 200 metros, eso me ayudó mucho.

¿De qué forma aprendió el cómo y cuándo robarse una colchoneta?

El tiempo y la experiencia te van enseñando el cómo y cuándo hacerlo. Tenés que desarrollar la habilidad de leer los movimientos de los lanzadores, conocer bien a los receptores y tener dominio de lo que sucede a tu alrededor en ese momento. No es tan fácil, pero emociona mucho.

¿Cómo se consiguen 10 temporadas consecutivas siendo el líder en bases robadas y 13 títulos en total?

Constancia, dedicación, deseo, enfoque, garras, entrenamiento duro y hambre de hacer historia en beneficio del equipo y personal. Así puedo resumirte lo que se necesita para lograr lo que gracias a Dios yo pude hacer.

Para robar bases hay que estar en circulación, ¿Cómo hizo para estar constantemente sobre las almohadillas?

Pasé un proceso de aprender a darle bien a la pelota para ser un bateador de tacto que pusiera la bola constantemente en juego. Además trabajé en definir correctamente la zona de strike, porque es importante también negociar bases por bolas, pues te ayudan a estar en circulación. Yo sabía cuál era mi función como primer bate: agarrar la mayor cantidad de bases posibles y me esforzaba para hacerlo.

Lea también: Messi explica las razones de su decisión: «Nunca iré a juicio contra el club que amo»

¿Cuál es el robo de bases que más recuerda?

En ese aspecto soy pésimo con mi memoria (ríe), pero te puedo decir que recuerdo con mucho aprecio haberle robado base a la selección cubana, en específico al cácher Albertico Martínez, a quien era muy difícil robarle una almohadilla. A nivel nacional fueron memorables los duelos con Julio Vallejos y Adolfo Matamoros.

Como robador de colchonetas, ¿cuál fue el logro que más lo marcó?

Te puedo mencionar dos. Haber estafado almohadillas en los Juego Olímpicos de Atlanta 1996 y haber logrado el liderado en el Mundial de 1994, creo que fueron cinco o seis robos en ese torneo.

¿A quién admiraba en sus inicios como robador de bases?

Cuando estaba pequeño mi ídolo era mi papá, Berman Moreno. En Ciudad Darío las personas mayores que lo vieron jugar dicen que él era más rápido que yo. También crecí admirando a Rickey Henderson.

Si volviera a nacer, ¿le gustaría ser el mismo tipo de pelotero que fue?

Claro que sí. Me gusta lo que hice en mi carrera, sobre todo porque me divertí mucho robando bases. Si volviera a nacer le pediría a Dios que me volviera a dar las piernas veloces que me permitieron alcanzar tantos robos, es más, le pediría que me las diera más rápidas.