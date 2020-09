El clásico nacional y el derbi capitalino, la jornada que paraliza la Liga Primera

El Clásico Nacional 120 de los torneos cortos —53 ganados por Real Estelí, 42 empates y 24 triunfos del Diriangén — llega muy nivelado entre ambos en la Liga Primera, aunque las sensaciones son pocos positivas para los diriambinos, que llegan quintos en la tabla de posiciones y vienen de perder el de Copa el miércoles.

Los Caciques están obligados a sumar a cómo dé lugar este sábado (7:00 p.m.) en el Estadio Independencia, un escenario en el cual no ganan desde el 2015, aunque presentan mucho equilibrio en los últimos 10 desafíos con tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. La tropa dirigida por Flavio Da Silva ha sido más irregular de lo esperado al permitir la misma cantidad de goles que recibe (5), algo que en otros años ha sido la contrario. El mayor problema de esta versión del Diriangén no es la parte defensiva, sino adelante donde no aparece el delantero constante y decisivo a marcar diferencia en el área.

El Tren del Norte está en su momento: líder invicto del Apertura con 14 puntos en seis jornadas y dominador de todos los departamentos ofensivos —el más goleador con 14 tantos— y tiene en sus filas el líder rompe redes, Juan Barrera (8 goles), quien busca volver a anotar por primera vez en un Clásico desde el 2013. Los norteños ofensivamente es donde mayor diferencia han marcado y pueden hacer daño en cualquier momento, sobre todo en casa.

El derbi capitalino

En Managua, se disputará otro encuentro igual de atractivo en el derbi de la capital entre el Managua FC y Ferretti, a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. Los Leones Azules, los favoritos a inicios del torneo, busca restar el protagonismo que los ferretistas se han ganado con base en su buena defensiva y el oportunismo de Dshon Forbes, el segundo máximo goleador del certamen con cinco dianas, solo superado por Barrera.

Los Leones Azules vienen de imponerse en los dos últimos duelos, pero se ve complicado de repetir por el buen momento de los ferretistas. Las individualidades del Ferretti parecen en mayor plenitud que las del Managua FC esperanzada en el español Pablo Gállego, quien de marcar alcanzará a Raúl Leguías como el segundo máximo goleador de la tropa de Emilio Aburto en el derbi capitalino.

El uruguayo Bernardo Laureiro y el hondureño Darwin Ramírez son los máximos goleadores en los derbis capitalinos. Los dos alcanzaron esas marcas en el Ferretti, sin embargo ninguno se encuentra ni se prevé regresan en algún momento por lo que el brasileño Lucas Dos Santos, del Managua FC, los podría alcanzar en cualquier momento.

Jornada 7

Sábado: Real Estelí vs. Diriangén a las 7:00 p.m., en el Independencia y Managua FC vs. Ferretti a las 8:00 p.m., en Managua.

Domingo: Chinandega FC vs. Juventus a las 3:15 p.m., en La Veranera, CD Ocotal vs. Jalapa a las 5 en Jalapa y Madriz vs. Junior a las 6 p.m., en Somoto.