La historia del pasabola que se convirtió en futbolista de la Azul y Blanco

El primer recuerdo de Camphers Pérez en un campo de futbol es de pasabola en los partidos del San Francisco en la Segunda División. El muchacho de Montelimar, San Rafael del Sur, empezaba a patear un balón cuando solo pensaba en debutar con el equipo de su municipio —y lo logró a los 14 años— donde tuvo una sorprendente proyección llegando desde un club pequeño a la Selección de Futbol.

«Yo no me creía la primera convocatoria», recuerda ahora el defensor del Managua FC. «Un tío me dijo que estaba en la lista y yo me puse a reír pensando que estaba bromeando», añade el lateral de 22 años, quien debutó ante Cuba en 2018 y desde entonces se ha convertido en el suplente su ídolo de infancia, Josué Quijano, disputando 12 encuentros: 10 amistosos, uno de Liga de Naciones y uno de Copa Oro 2019.

Camphers dio el salto en los Juegos Centroamericanos 2017. El defensor admirador de Quijano y Jason Casco tuvo un gran desempeño con la Sub-21 y el exseleccionador Henry Duarte lo incluyó en la lista al año siguiente respondiendo a la confianza sobre todo en el duelo contra San Vicente y las Granadinas en la Liga de Naciones 2018. «Llegué con entusiasmo, quería superarme y el profesor miró eso mis ganas de seguir adelante y mantuvo ahí», asegura.

El defensor es hijo del exfutbolista Jeffrey Pérez, quien jugando sufrió una fractura que lo retiró del futbol en 2003. Camphers agradece los consejos y confianza de su padre desde los 14 años cuando lo metió a jugar en Segunda División. «Me dijo que me cuidara porque nadie va querer que alguien menor lo humille y que no me metiera con miedo y nunca le negara el duelo a nadie», señala el seleccionado que en ese momento pesaba 90 libras.

Camphers indicó que su papá jugaba fuerte y que siempre quiso que tuviera ese juego de no tenerle miedo a nadie, aunque él también aprendió de sus defensores favoritos de infancia Jason Casco y Quijano, a quien espera algún día suplir en la Azul y Blanco. «Ahorita ando en un mejor nivel que el torneo pasado y espero contar para el nuevo seleccionador», afirma.