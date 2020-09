Eddie Hearn anuncia la fecha de la revancha entre Román González y el Gallo Estrada

Poco a poco el futuro de Román «Chocolatito» González se va aclarando. Si las fechas en el mundo del boxeo son de arenas movedizas, la situación del Covid-19 ha empeorado aún más ese entorno. No obstante, Eddie Hearn, uno de los pesos pesados del boxeo, quien está detrás de la plataforma DAZN, aseguró que el nicaragüense peleará a mediados de octubre en la misma velada que Juan Francisco «el Gallo» Estrada, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Julio César «Rey» Martínez, monarca en las 112 libras del CMB.

Sin embargo, esta pelea de Chocolatito, en la cual el también promotor afirmó que sería defendiendo el cetro de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), no será tan importante como la siguiente. Hearn se atrevió a mencionar una fecha para el segundo combate ante Estrada: «Si Chocolatito y Estrada ganan sus peleas programadas en octubre, pelearán entre sí la unificación en febrero o marzo de 2021». Lo que significa que el camino está trazado y las negociaciones de las bolsas no serán un problema como se creía en su momento, debido a la petición de más de un millón de dólares del nicaragüense.

A pesar de la insistencia del periodismo y fanáticos del boxeo, quienes pedían la revancha en octubre, prevaleció el negocio. Realizar ese evento, el cual sería el más importante de los pesos pequeños, en tiempos de Covid-19 estaría reducido a la televisión y, los boxeadores de categorías pequeñas, no han tenido mucho empuje en la pantalla, por lo que se perdería un ingreso de taquillas e impacto en promoción. Por otro lado, si DAZN empieza desde ya la promoción es porque algún indicio de arreglo tendrá con ambos y no habría otra razón de promocionar a Chocolatito en una de sus veladas en México, lugar en donde se hará la velada de octubre.

Todavía es una incertidumbre el oponente de Román para su siguiente pelea, se manejaba Joshua Franco como una gran posibilidad, pero aún no es oficial, aunque Chocolatito no será el que la tendrá más difícil. El Gallo enfrentará a Carlos Cuadras, en revancha de lo sucedido en 2017. El Príncipe Cuadras es capaz de vencer a Estrada y no sería para nada una sorpresa, lo que entorpecería la revancha de 2021.