El trágico adiós de cuatro leyendas en una ilustración. Esta es su historia

Estas son las «4 leyendas que nos quitaron demasiado pronto”, escribió en su perfil de Instagram el fan e ilustrador Wilberth González, viniendo a sumarse con su arte a los homenajes que les han brindado a Kobe Bryant, Naya Rivera, Chi Chi Devayne y Chadwick Boseman, amigos e instituciones para honrar sus memorias.

El joven dibujante expresó que “la representación importa y todos ustedes son inspiraciones para todos y cada uno de nosotros. Descanse en el poder”.

Estas cuatro leyendas dejaron sus imborrables huellas en el deporte, el cine y la televisión: el basquetbolista Kobe Bryant falleció el pasado 26 de enero; le siguió la actriz Naya Rivera el 8 de julio; después la “drag queen” Chi Chi Devayne, el 20 de agosto; y recientemente el actor Chadwick Boseman, el 28 de agosto.

La emotiva y simbólica imagen del ilustrador presenta a las cuatro leyendas caminando de espaldas al mundo terrenal al que un día vinieron, dejando atrás las estelas de sus brillantes carreras reconocidas en vida y póstumamente. Aquí les dejamos unos breves trazos de sus historias.

Kobe Bryant

El basquetbolista estadounidense Kobe Bryant es una de esas leyendas que calaron en la memoria de millones de personas, su sorpresiva partida impactó al mundo: Bryan perdió la vida, junto a su hija Gianna y siete personas más, el 26 de enero de este año, al accidentarse el helicóptero en el que viajaba.

Como homenaje póstumo la ceremonia de los Premios Óscar le recordó como la leyenda de los Lakers, también recibió otro tributo en el Super Bowl LIV entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City en Miami. Al igual que la NBA donde figuró con los números 8 y 24. Además de deportista publicó libros dándose a conocer parte de su vida y sobre el deporte.

Naya Rivera

De origen puertorriqueño, Naya Marie Rivera se dio a conocer como actriz y cantante estadounidense. Brilló con su personaje de Santana López en la serie de televisión «Glee». Fue protagonista en “At The Devil´s Door” y “Mad Families”; y trabajó en series de televisión y teatro. Amber Riley, su amiga y colega, le rindió un sentido tributo.

Su muerte creó expectativas. Las noticias decían que había desaparecido en el lago Piru. La policía descartó mano criminal. Falleció por ahogamiento, el pasado 8 de julio, según autopsia realizada por un médico forense del condado de Ventura.

Chi Chi Devayne

Chi Chi DeVayne, conocida como la “drag queen” estadounidense. Brilló con sus apariciones exóticas y despampanantes en el programa de televisión «RuPaul’s Drag Race. Falleció a sus 34 años, a causa de una neumonía, el pasado 20 de agosto. Hace dos años se le había diagnostica esclerodermia.

Zavion Davenport, era su verdadero nombre el que tomó de la película “To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar”. Participó en teatro, y musicales y series web. Su carrera luminosa fue reconocida en varios espacios.

Chadwick Boseman

Fue el protagonista de “Black Panther» (Pantera Negra). El actor estadounidense Chadwick Boseman, murió a los 43 años de edad, de un cáncer de colon el pasado 28 de agosto, en su casa en Los Ángeles, sorprendiendo a los cineastas porque nunca habló de su enfermedad que le fue diagnostica en 2016.

Además de actor fue guionista. Se inició en las series de televisión, “Law & Order” y “All My Children”, entre otras; fue protagonista de Jackie Robinson, en 2013; y James Brown al año siguiente. Su carrera fue reconocida en los MTV Movie & TV Awards, así en los Premios de la Crítica Cinematográfica.