Casos acumulados de Covid-19 superan los 10 mil y gremio médico suma infectados, según Observatorio Ciudadano

El Observatorio Ciudadano registró hasta el dos de septiembre un acumulado de 10,121 casos sospechosos de Covid-19 en Nicaragua y 2,699 muertes asociadas al mismo. En ese periodo, el gremio de médicos reportó un total de 803 casos, con un aumento de contagios entre el personal de salud -cinco más que los registrados en la semana anterior- y la cantidad de muertes asociadas se mantienen en 107 al no registrarse nuevos decesos vinculados.

Los profesionales de la salud han sido uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria, y en el reciente informe se detalla que estos casos de contagios se registraron en todos los departamentos y regiones autónomas del país, particularmente Managua, Matagalpa, León, Nueva Segovia, Masaya y Estelí, desde donde se reportaron la mayoría. Entre los trabajadores afectados están 48 médicos, 24 miembros del personal de enfermería, 14 del personal administrativo, ocho de laboratorio, tres visitadores médicos, tres odontólogos y siete categorizados como “otros” (personal de apoyo, enfermedades de transmisión por vectores).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó en su reciente informe que en toda la región ha habido un alarmante incremento en el número de muertes de trabajadores de la salud, donde casi 570 mil trabajadores se han enfermado y más de 2,500 han fallecido a causa del virus, lo que refleja que la región registra «el mayor número de trabajadores de la salud infectados en el mundo», puntualizó Carissa Etienne, presidenta de la organización.

Puede interesarle: Centroamerica registra una baja en casos de Covid-19, a excepción de Nicaragua y Costa Rica según la OPS

«Estas cifras son alarmantes (…) A medida que los países luchaban por responder al virus, muchos trabajadores de la salud fueron redirigidos a la respuesta al brote sin la capacitación suficiente para protegerse mientras trataban a pacientes con Covid-19», resaltó Etienne.

Y precisamente por ello, aunque el gremio de especialistas reconoce que en las últimas semanas se ha observado «una disminución de reportes recibidos», advierte que no se trata de que el virus se haya acabado o deje de ser peligroso, por lo que insisten en que no se debe de bajar la guardia. «Esto (la baja en reportes de contagios) no debe de interpretarse como que ya no existe el riesgo de contagiarse y que se deben de relajar las medidas de protección y prevención», advierte el documento.

Managua el principal foco de contagio

El departamento de Managua sigue a la cabeza de las cifras tanto de muertes como de casos sospechosos, con un acumulado de 3,776 casos y 897 fallecidos, este departamento registra un 33 por ciento de todas las muertes. Le siguen Masaya con un 10 por ciento, Matagalpa 9 por ciento, León 7, Chinandega y Estelí con un 5 por ciento respectivamente. Del total de las muertes, 2,559 (95%) son asociadas a la pandemia y 140 (5%)a la neumonía, según el reporte del Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua.

Lea también: UCA reanuda clases presenciales bajo un estricto protocolo de protección ante el Covid-19

Estas cifras presentadas por el equipo de médicos distan de los presentados en la última semana por parte del Ministerio de Salud (Minsa), que hasta el primero de septiembre reconoce oficialmente 4,668 casos confirmados de coronavirus y 141 muertes por esta causa.

«Esta letalidad, que contrasta con el incremento inusual de fallecimientos por otras causas, confirma la necesidad urgente de que el gobierno proporcione información veraz y más detallada que permita orientar la toma de decisiones para enfrentar la situación. Es imperativo que cumpla con su obligación de orientar las medidas de salud pública para disminuir el contagio», señaló el organismo independiente.

Irregularidades