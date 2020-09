Joe Biden denuncia la «crueldad» del gobierno de Trump al deportar a nicaragüenses que solicitaron asilo político

Joe Biden, candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, denunció este sábado 05 de septiembre la «crueldad» del gobierno de Donald Trump al deportar a los nicaragüenses que han solicitado asilo político en ese país.

Son «deportados de nuevo al dominio tiránico de Daniel Ortega sin la oportunidad de continuar con sus reclamos», dijo el demócrata Biden a través de su cuenta de Twitter.

Además agregó que los «nicaragüenses que huyen de la opresión merecen que se escuchen sus casos». «La crueldad del presidente Trump realmente no conoce límites».

La reacción del candidato a la presidencia de los Estados Unidos ocurre tras la publicación que hizo The Washington Post sobre una carta que enviaron siete congresistas estadounidenses al mandatario Donald Trump solicitando que frene las deportaciones a los nicaragüenses que llegaron a ese país huyendo de la represión del régimen orteguista.

Nicaraguan asylum seekers fleeing oppression deserve to have their cases heard. Instead, they’re being deported back into the tyrannical grip of Daniel Ortega without a chance to pursue their claims.

President Trump’s cruelty truly knows no bounds. https://t.co/FxhjCUXkZ8

— Joe Biden (@JoeBiden) September 5, 2020