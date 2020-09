Juan Vita, técnico de la Azul y Blanco: «Si hay un Iniesta lo pondremos y desarrollaremos»

El nuevo seleccionador nacional, Juan Vita, asegura lleva casi dos años analizando el futbol de Centroamérica y ha visto como ha evolucionado el nicaragüense desde el 2010. El técnico argentino señala que el tiempo está en su contra para plasmar rápido su idea de juego, pero espera volver a levantar el nivel conseguido en 2015 en la era de Henry Duarte.

Puede interesarte: ¡Hay que dejarlo trabajar! Juan Vita se parece mucho a Henry Duarte

Vita sostiene que la primer convocatoria de la próxima semana no determina en nada el listado final. «Será solo con jugadores de los cinco equipos que no están en Copa Primera. Empiezo de cero con ellos, les daré oportunidad a todos».

¿A los jugadores que rinden en la liga local pero impactan igual en la selección les dará otra oportunidad o quedan descartados de entrada?

Todos empiezan de cero. Si hay que dar alguna segunda oportunidad se les dará y si no lo aprovechan el entrenador la nota en seguida. Pero vamos a tomar en cuenta la trayectoria o experiencia, buena o mala, la vamos a valorar.

Además lea: Video: El particular análisis de Juan Vita sobre los cinco años de Henry Duarte al frente de la Azul y Blanco

¿Ya detectó jugadores que rinden en la Liga y no en la Selección?

He visto, pero no me dejo guiar por eso. Tampoco podemos responsabilizar por completo al jugador si en su club juega bien y en la Selección Nacional no. Fíjense en el caso de Messi, en su club juega muy bien y dicen que en la Selección no. Pero en realidad en más complejo que eso. No tiene solo que ver con él, sino con la estructura de la AFA, cómo están organizado los entrenamientos de la Selección. Acá pasa lo mismo. Hay jugadores que en sus clubes rinden bien porque hay un respaldo institucional y cohesión grupal, el jugador se siente cómodo en el club y cuando pasa a la Selección no es lo mismo. Hay cosas a considerar. Si no rinde a nivel internacional, no es solo por el jugador.

¿Qué tanto abarca en su método de trabajo sus conocimientos en psicología?

En realidad no es como lo trabajo yo, sino como lo hacen los grandes países del mundo futbolísticamente hablando. El asistente de campo de Luis Enrique (seleccionador de España), tiene una licenciatura y máster en psicología deportiva. El otro asistente es entrenador de futbol con preparación física. en el mundo hoy el entrenador se capacita de muchas maneras. Dentro de la preparación del futbolista, lo técnico, lo táctico y mental se preparan en conjuntos. Para mí trabajar la cabeza del futbolista es clave. Uno de los mejores del mundo, Cristiano Ronaldo, técnicamente es un 100, tácticamente es un 100, físicamente es un 100 y mentalmente un animal. No inventé yo esto. La psicología deportiva viene metida desde hace muchos años en el futbol y está dando muchos resultados.

A propósito de Messi y Cristiano, ¿quién es el mejor para usted?

Le soy sincero no le doy importancia a lo que pasa con Messi y Cristiano. Tenemos mucho por hacer aquí en el futbol de Nicaragua como para enfocarme en Messi.

En su convocatoria no se fijará en la edad, solo el nivel competitivo, ¿pero el tamaño influirá?

Depende. Si hay un Iniesta así de chiquito lo pondremos y lo desarrollaremos. Para competir a nivel internacional se necesita estar bien físicamente, pero eso no es medir dos metros de altura o pesar 90 kilos. Ser fuertes, rápidos, explosivos. También varía según la posición. En la defensa y portería se necesita altura, pero no considero que sí o sí para ganar un partido o competencia se necesita altura, al futbol se juega más con la cabeza que con la altura y los pies.

¿Viene revolucionar o hacer un cambio generacional?

No. Aquí se está trabajando desde hace muchos años. Lo único que cambia es el entrenador. El futbol es así, siempre hay renovación de entrenadores y de jugadores también, pero no vengo a revolucionar nada, vengo a trabajar a mi manera, con mi método en el cual confío mucho. No hago otra cosa que mirar futbol, que hablar de futbol, cuando en una reunión social y se habla de otra cosa, no participo, y hasta hay veces que no quiero estar. Tengo la responsabilidad de devolver el cien por ciento de mí la confianza que me han dado.