Dos clasificados mundiales cumplen; BabyFace se complica con el Gato Díaz

No hubo el esperado nocaut en el combate estelar entre Giovanny «Baby Face» Gutiérrez (10-1-1) y Martín «el Gato» Díaz (16-11-2). El combate culminó con un empate mayoritario, sin embargo, Díaz merecía mejor suerte. El favorito era Baby Face, no obstante, se mostró lento, sin condiciones y al borde del nocaut cuando recibió un gancho al hígado. Un día antes del combate, durante el pesaje, había llegado con una libra de más. El muchacho de Tipitapa se refugió en su pegada, pero no fue suficiente para un oponente bien preparado.

Alexander «Popeye» Mejía (16-1-0) había peleado por última vez seis meses atrás. Este muchacho, ranqueado en el quinto puesto de las 122 libras de la AMB, derrotó a Harvy Calero (6-9-2), quien mantuvo incómodo a Popeye por su guardia zurda. Popeye nunca se quitó la izquierda en volado que tenía como destino final su rostro. Demostró buena resistencia para los intercambios, una gran preparación física, sin embargo, se esperaba un dominio absoluto del pugilista que trabaja cargando materiales de construcción y vendiendo mangos cuando no boxea, pero aunque consiguió una decisión unánime sufrió mucho castigo de un contrincante que era para lucirse. «No sé qué está pasando con mi cuerpo», escribió Mejía en sus redes sociales.

Leyman Benavides (18-6-1), campeón Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 105 libras, tuvo más trabajo del esperado para vencer por decisión unánime a Natanael Rocha (4-7-0), quien parecía que sería una presa fácil. Rocha no solo ganó el primer asalto, también le imprimió la exigencia necesaria al resto de los asaltos para que no ocurriera un monólogo. Benavides se empleó a fondo para minar las condiciones del oponente, mantuvo la iniciativa y consiguió las descargas más efectivas; además de soportar el volado de derecha de Rocha.