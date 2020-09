A seis meses de que se reportara el primer caso de Covid-19 en Nicaragua – el 18 de marzo de 2020 – el sector farmacéutico registra una drástica baja en sus ventas en el inicio del segundo semestre de este año en comparación al segundo trimestre (abril-junio), cuando se elevó la curva de contagio, según detalla el último informe «Situación y Perspectiva del Sector Comercio y Servicios» de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

El documento de Funides señala que en el primer semestre de 2020 este sector presentó un crecimiento global del 14.6 por ciento en sus ventas, pero que solo en el segundo trimestre del año el comportamiento se elevó en un 27.5 por ciento. Estos datos representan el aumento en la demanda de medicamentos asociados a diversos tratamientos contra el Covid-19, lo abarrotadas que estuvieron las farmacias, mientras que en los hospitales se observó un aumento exponencial en la atención de pacientes positivos o sospechosos.

En ese mismo periodo se registró una caída en la demanda de productos no asociados al tratamiento o reforzamiento ante el coronavirus, que conllevó a la disminución de citas médicas y a una interrupción de trabajo de visitadores de la salud.

Tatyana Luna, propietaria de una farmacia en Nindirí confirmó que desde marzo a julio hubo un gran aumento de personas que buscaban medicinas asociadas popularmente al tratamiento Covid-19, como la Nitazoxanida o vitamina C, sin embargo refirió que en a partir de agosto las ventas se han desplomado.

«En el primer semestre, desde marzo a julio teníamos abarrotados, a la gente no le importaba comprar, ellos solo buscaban lo que les decían o veían en los medios de comunicación, lo que fuera (asociado a tratamientos Covid-19), pero después de agosto ya no hay ventas, ni vitamina C compran en esta zona de Nindirí», señaló Luna.

La aspirina, azitromicina, hidroxicloroquina y nitazoxanida fueron parte del paquete de medicamentos que en su momento eran de alta demanda y consumo por la ciudadanía, en algún punto los médicos empezaron a alertar los riesgos de la automedicación – un comportamiento común en la población nicaragüense – que aumentaba el peligro de la población al consumir químicos que estuvieran contraindicados a sus padecimientos o por su historial clínico.

A inicios de marzo, antes que se conociera del primer caso coronavirus en el país, LA PRENSA constató que en las principales farmacias de la capital hubo un desabastecimiento de mascarillas, alcohol líquido y en gel, guantes y productos de higiene, lo que provocó un acaparamiento y especulación de sus precios a nivel nacional. Por ejemplo, el precio de los tapabocas llegó alcanzar hasta mil córdobas la caja (de 50 unidades), cuando los precios regulares de este producto era de 70, 115 o 130 córdobas la caja, dependiendo del material.

Este escenario del aumento de las ventas en el primer semestre se dio en medio de problemas de inventario, el cual no cubría la demanda de los consumidores, el aumento en la demanda de liquidez (para reabastecimiento rápido del inventario) e incrementos en costos de mercadería y fletes, así como el aumento del tiempo de importación por la demanda mundial en alza de estos productos.

Proyección para el resto del año

El informe de Funides también proyecta que para los próximos cuatro meses habría una disminución del 0.6% en las ventas de medicinas, producto de un deterioro de la economía de las familias nicaragüenses. Sin embargo, el organismo previó que la demanda de estos productos se mantendría en relativo equilibrio.

Al respecto, Luna declaró que el panorama para el resto del año no le es alentador porque las personas se muestran desinteresadas en comprar productos antibacteriales y de seguridad, pese a que los precios se han regulado en la mayoría de estas medicinas. “La mayoría de medicamentos volvieron a su precio normal, igual los materiales de reposición como los guantes y mascarillas”, afirmó Luna.

“Hubo mucha gente que compró gran cantidad (de productos de reposición), incluso los mismos distribuidores compraron gran cantidad pero ya bajó de precio y lo vas a dar al costo, pero aún así que lo des al costo le sale muy caro a la gente. Hay gente que se quedó así en venta libre”, agregó la propietaria de la farmacia.