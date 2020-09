Cigarrillos, cervezas y gaseosas registran fuertes bajas en recaudación de impuestos. ¿Cuáles son las razones?

La recaudación de impuestos en cigarrillos, cervezas y gaseosas han sufrido una caída dramática en lo que va del año 2020. Estos tres productos fueron afectados por las reformas tributarias que se aprobó el 28 de febrero de 2019 y que más de un año después demuestran que han sido un fracaso recaudatorio, según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Hacienda.

Estos tres productos- cigarrillos, cervezas y gaseosas- se encuentran dentro del Impuesto Selectivo al Consumo que fueron a los que más impuestos les subieron en la reforma tributaria de 2019. En los cigarrillos, por ejemplo, esto supuso un incremento de impuestos del 210 por ciento.

Contrabando de Cigarrillos

Las cifras comparativas de los informes de ejecución presupuestaria de los dos trimestre del año muestran que entre enero y marzo se recaudaron 176,238.88 córdobas en cigarrillos, mientras que entre abril y junio solamente 32,300 córdobas. Esto significa una caída del 446 por ciento.

Si la cifra del primer trimestre de este año se compara con la del año anterior, antes de la reforma tributaria, obtenemos que la recaudación se redujo en 76 por ciento, ya que entre enero y marzo del año pasado se recaudaron 311,000 córdobas por importación.

En el informe presentado esta semana por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en coordinación con la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), llamado “Situación y Perspectivas Del Sector Comercio y Servicios” indican que el sector Tabaco es el que ha tenido la mayor contracción en sus ventas con un 55 por ciento menos.

Desde finales del año pasado, la empresa líder del mercado de cigarrillos, British American Tabacco (BATCA) alertó del fuerte aumento del contrabando de cigarrillos de otras marcas a raíz de la reforma tributaria. El 30 de noviembre de 2019, Gustavo Mercado, gerente de asuntos corporativos de Batca, dijo que el estado dejaría de percibir 800 millones de córdobas en impuestos por menores importaciones y ventas de este producto.

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), expresó que desde que la reforma se aprobó pasó de comercializarse dos marcas de cigarrillos de contrabando, a comercializarse más de 12 marcas que están compitiendo con empresas formales que están pagando hasta 210 por ciento más de impuesto.

Hilleprandt dijo a La Prensa que esta situación se ha agravado desde entonces. A inicios de este año se calcula que el contrabando de cigarrillos aumentó en un 25 por ciento. «Esto ha puesto a las empresas de cigarrillos fuera del mercado. Prácticamente solo están pagando impuestos», manifestó Hilleprandt

La representante de la Cámara de Comercio no se explica por qué no se ha revisado esta ley teniendo en cuenta que no solo la empresa que vende cigarrillo está afectada, sino que el Estado recauda cada vez menos impuestos. «No se entiende por qué seguir con esto si hasta el mismo estado está perdiendo», agregó Hilleprandt.

Cervezas y gaseosas también

En el caso de las cervezas hubo otra reducción significativa entre abril y junio de este año. Mientras entre enero y marzo se recaudaron 558.5 millones de córdobas, en este último trimestre solamente se lograron 405 millones de córdobas. Esto significa una reducción del 38 por ciento en solo tres meses.

Además, hasta junio el Ministerio de Hacienda tenía programado recaudar 984 millones de córdobas y recaudó 963.3 millones de córdobas. Esta cifra representa solamente un 2 por ciento menos. Sin embargo, el año pasado a la misma fecha registraron un 9 por ciento mayor de lo proyectado, y en el primer trimestre, antes de la reforma tributaria, obtuvieron un 6 por ciento mayor de lo programado.

En las bebidas gaseosas también se registró menos recaudación cuando se comparan los dos primeros trimestres de 2019 y 2020. El año pasado, entre enero y marzo se registraron 147.1 millones de córdobas, mientras que este año bajó hasta 118.3 millones: una baja del 24.3 por ciento.

De igual forma se esperaba que en los primeros seis meses de 2020 las bebidas gaseosas aportaran 286.8 millones córdobas, y aportaron 272.7 millones. Esto significa 5 por ciento menos de lo estimado, cuando el año pasado, antes de la reforma, obtuvieron un 14 por ciento más de lo que se había programado.

En el informe de Funides de esta semana también señalan que el sector de Bebidas registra un 12.1 por ciento menos en sus ventas.

Según la presidenta de la Cámara de Comercio estas caídas se deben a la Ley de Concertación Tributaria del año pasado. En el caso de las cervezas y las gaseosas hubo un cambio en la forma de cobrar los impuestos que hacen pagar a las empresas un incremento del 300 por ciento que ha elevado los precios de estos productos. «Esto ha desincentivado el consumo de estos productos. Obviamente se está vendiendo menos porque el costo se está trasladando al consumidor final», señaló Hilleprandt.

Para el economista Alejandro Araúz el incremento de los precios impactaron en los ingresos del consumidor debido también a la caída de salarios y el efecto de preferencias de consumo durante la pandemia. «Los ingresos ha caído y la población ocupada también, es decir hay una menor capacidad de acceso a esos productos y la gente prefiere comer que fumar y beber cerveza», valora el experto.

Araúz considera que la baja fuerte en los cigarrillos se debe al contrabando, pero que la reducción recaudatoria muestra que el consumo en estos productos, como las cervezas y gaseosas han mermado. «Yo he consultado a algunos supermercados y es un hecho la caída de las ventas en esos centros, lo que también puede ser transitivo para cantinas, bares y los hogares», señaló el economista.

Hilleprandt cree que esta baja en el consumo de cervezas y bebidas puede deberse al menor acceso que ha habido durante la pandemia. «Cerraron varios bares y restaurantes, por lo tanto no se estuvo moviendo tanto esta industria. Ahorita hay una recuperación pero las cifras no se comparan a años anteriores», agregó la representante de la Cámara de Comercio.