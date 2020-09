India se convierte en el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo

India se convirtió este lunes (07.09.2020) en el segundo país del mundo con más casos de coronavirus, por detrás de Estados Unidos, pues su balance superó al de Brasil, según las cifras oficiales.

Los 90,802 casos añadidos en las últimas 24 horas hicieron que el total de la India se elevara a los 4.2 millones de infecciones de COVID-19, según el Ministerio indio de Salud, mientras que en Brasil se registraron 4.12 millones y en Estados Unidos, 6.25 millones de contagios.

Las cifras se conocen en medio de las reanudación parcial del servicio de trenes urbanos en varias ciudades tras cinco meses de parálisis, mientras el gobierno presiona para sostener una economía debilitada.

El Metro de Delhi, el sistema de tránsporte rápido que sirve a Nueva Delhi y sus zonas adyacentes reanudó operaciones este lunes y solo se permitía a las personas asintomáticas abordar los trenes, con mascarillas, distanciamiento social y controles de temperatura obligatorio.

«Estamos en camino. ¡Han pasado 169 días desde que te vimos!», tuiteó este lunes la cuenta oficial de Delhi Metro.

We are on our way. It’s been 169 days since we’ve seen you! Travel responsibly and commute if it’s only necessary. #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/aCUnYO1ptS

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 7, 2020