¿Quiénes son los otros comisionados que serán ascendidos junto al verdugo Fidel Domínguez y Juan Valle Valle?

Tras anunciarse que siete comisionados mayores serán ascendidos a comisionados generales en el marco de celebración de los 41 años de fundación de la Policía, LA PRENSA ha elaborado un pequeño perfil de cada uno, conteniendo parte de su trayectoria, el papel desempeñado o qué pieza han sido en el engranaje institucional dentro del contexto de la brutal represión contra las manifestaciones azul y blanco a partir de 2018, por la cual fue sancionada en marzo pasado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Una característica en común de la mayoría de «premiados» es esa ciega lealtad a Daniel Ortega, la cual disfrazan al edulcorar públicamente la revolución de 1979; además de tener alguna cuota de participación, con diferentes funciones, en la violación a los derechos humanos a partir de abril 2018. Aquí los nuevos siete comisionados.

Carlota del Socorro Espinoza Aragón. Su cargo es administrativo pero clave en la Policía. Desde octubre 2018 está al frente de la División de Finanzas, administrando los recursos económicos y materiales y según el acuerdo presidencial 152-2018 -con el que fue designada en esas funciones- goza «con amplias facultades para representar a la Policía Nacional ante entidades financieras, otorgar actos, concertar contratos, convenios, acuerdos y protocolos de colaboración, asimismo ejecutar todos los actos jurídicos que según la naturaleza de la Policía Nacional, se encuentren en el giro ordinario de la institución”. Su nombramiento en esta División se dio tres meses después que Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega y en ese entonces director de facto de la institución, fue sancionado por Estados Unidos al estar involucrado en el abusos a los derechos humanos de los nicaragüenses. Su cara es desconocida públicamente pues mantiene un perfil bajo.

Suban Antonio Yuri Valle Olivares. Es fundador de la Policía y uno de los que públicamente elogia la revolución y el sandinismo. En una entrevista difundida por Visión Policial en septiembre de 2019 acusó de un supuesto intento de «desaparecer el sandinismo de la Policía y no pudieron ni van a poder porque el sandinismo no es el uniforme, el sandinismo uno lo lleva en el corazón». En febrero 2017 fue trasladado a la delegación policial de Rivas y en el contexto de las protestas sociales de 2018 fue bastante pasivo. Donde se mostró inclemente fue en la isla de Ometepe con la cacería de manifestantes. Sin embargo no se compara con los episodios de represión en Masaya, León y Carazo.

Pedro José Rodríguez Argueta. Fundador de la Policía y actual jefe en Carazo, una de las ciudades más atacadas con la denominada «operación limpieza». Antes de abril 2018 era un funcionario accesible y su reputación era decente, pero en las protestas sociales se transformó. LA PRENSA tuvo acceso a audios enviados por él a gente de Jinotepe exiliada en Costa Rica en donde le dice que regresen y «salgan ya a la calle hijos de puta que a todos los vamos a matar de un solo». Además tiene una hija exiliada en Estados Unidos y en enero 2019, en una reunión sostenida con la Comisión de la Verdad, expresó: «somos policías revolucionarios. Somos policías sandinistas».

Clifford Alberto Tijerino Pérez. Otro fundador de la Policía y además luchó contra la Guardia Nacional. “Hay que seguir trabajando por esta Policía para dejar una Policía que esté consciente, primero que trabaje por el pueblo pero además que trabaje por el pueblo tiene que tener los principios revolucionarios del por qué está en la policía”, diría en 2019 a Visión Policial.

Julio César Sánchez Reynosa. Fundador de la Policía y en la etapa de la insurrección fue «correo» y parte del Ejército Popular Sandinista. Tiene ocho hermanos y si no está con el uniforme policial, es con uno de béisbol al ser dirigente en este deporte y antes pelotero. Es poco lo que se sabe de este hombre de 6.2 pies de altura en su día de policía puesto que es reservado, esquivo y hasta descortés para no brindar entrevistas. En el plano deportivo no goza de confianza entre los jugadores y al contrario se cuidan las espaldas de él. Sin embargo será el entrenador general en el equipo Bóer en la venidera liga profesional. Es necesario reconocer el éxito como dirigente.

Fidel de Jesús Domínguez Alvarez. Es el jefe policial de León desde el 23 de agosto de 2018, en sustitución al comisionado mayor Domingo Navas Fúnes. Después de Ramón Avellán con el terror infundido en Masaya, Domínguez es el que le sigue con la furia represiva contra el pueblo al perseguir y amenazar de muerte a opositores. Esta política de terror es puesta en marcha en nombre de la «seguridad» de León, según él. También ha dirigido ataques contra Radio Darío y en octubre 2018 amenazó públicamente a opositores con tomar las armas si se atrevían a «atentar con nuestra paz, reconciliación y nuestro Gobierno».

Juan Antonio Valle Valle. Nació en Matagalpa, participó activamente en la lucha contra la dictadura somocista, es fundador de la Policía en 1979, actualmente jefe de la Dirección de Brigada de Tránsito Nacional y en marzo pasado fue sancionado por Estados Unidos. Es el encargado de dirigir los operativos en la capital para impedir cualquier protesta contra el régimen orteguista, incluso, desde antes de 2018. De ser visto como una persona amable y responsable en el trabajo, pasó a convertirse en un villano más.

«Esos ascensos en el contexto en que está Nicaragua en medio de una crisis sociopolítica y en medio de la transformación que ha tenido la Policía de ser una institución nacional a ser un aparato de represión, pues evidentemente que todos los oficiales que reciban ascenso y con el manejo discrecional que tiene Ortega y ahora la jefatura de la Policía de manejar los ascensos y las promociones como parte del proceso de subordinación de la institución, lo que genera son muchas sospechas sobre todo porque algunos de estos oficiales están abiertamente señalados de crímenes y graves violaciones a los derechos humanos», reaccionó la socióloga Elvira Cuadra, especialista en temas de Seguridad.

