Empresaria denuncia que Alcaldía quiere montarle juicio civil para depojarla de sus bienes

La empresaria Victoria Cárdenas Lacayo, esposa del director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, denunció que la Alcaldía de Managua (Alma) citó a Inmobiliaria Intermezzo, propiedad de ella, su mamá y su hermana, para un trámite de mediación a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), que es visto por su familia como una estrategia para entablarle luego una demanda civil y despojarla de sus bienes.

Inmobiliaria Intermezzo es sujeto de un cobro de más de 9 millones de córdobas de la Alma en concepto de impuestos, que la empresa no reconoce y denuncia como una persecución y represalias por la actividad política de Chamorro.

La Alma entabló una acusación contra Cárdenas Lacayo, su mamá y su hermana por Defraudación Fiscal a la Hacienda Municipal y un juez de Managua decretó prisión en contra de las tres hace dos semanas, pero la orden de captura no se ha cumplido.

Lea también: Daniel Ortega promueve la mentira de que lo peor del Covid-19 pasó al realizar desfiles patrios

“Como no han podido meterme presa, ahora me llaman a la Dirac para luego en un juicio civil despojar a la compañía de sus bienes, por supuesto que no me presentaré”, dijo Cárdenas Lacayo.

La mediación de la Dirac fue solicitada en representación de la Alcaldía por el abogado Ricardo Ramírez Mcnally, el mismo que ha acusado a las empresarias por Defraudación. El penalista no contestó mensajes a su celular para pedirle su versión.

“No vamos a ir donde un chantajista”, dijo Chamorro, en alusión a las amenazas de cárcel que les ha realizado Ramírez Mcnally a Cárdenas Lacayo en sendos escritos donde le advierte que, si no pagan lo que la Alma les cobra, pedirá a la Dirección de Auxilio Judicial que allana su casa y la meta a la cárcel.

El abogado de la sociedad Inmobiliaria Intermezzo, dueña de un exclusivo residencial al sur de Managua, Tony López, dijo que el trámite de mediación es previo a la demanda civil de ejecución por obligaciones fiscales”.

Puede interesarle: Monseñor Álvarez: «Nicaragua necesita políticos, que sí los hay, de un alto perfil ético»

“Van a demandar a pesar que esas obligaciones están impugnadas…Es totalmente ilegal, se prevé un ataque que persigue el despojo de las propiedades de la compañía y de las personales de los socios”, dijo López.

Cárdenas Lacayo dijo que no reconoce la deuda de más de 9 millones que aduce la Alcaldía y que continuará demostrando con pruebas que Inmobiliaria Intermezzo está solvente con la municipalidad.

TAM niega amparo

El pasado viernes la empresa también recibió una notificación de que la Sala Civil 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), integrado por los sandinistas Ángela Gross, Ernesto Rodríguez y el liberal José Dolores Barquero, le negaba un amparo interpuesto contra los reparos fiscales de la Alma.

“Esto demuestra la confabulación del Poder Judicial con la Alcaldía”, dijo López.

LA PRENSA ha documentado que la Alma tiene más de 200 requerimientos de pagos en contra de empresarios en los juzgados de Managua.

La acusación es una forma de presión para que los empresarios paguen cuantiosas sumas en concepto de impuestos, según han denunciado.