¿Puede un católico votar por Biden?

Como católico defiendo la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y estoy contra del aborto voluntario. Creo que es válido preguntarse si puede un católico en EE. UU. votar por Biden, quien es católico y no aprueba el aborto, pero respeta la política del Partido Demócrata y lo ya juzgado por la Corte Suprema de permitir la decisión de cada mujer sobre abortar o no, pero solo durante los primeros meses de embarazo, no en cualquier mes, como ha acusado Trump.

Los más autorizados para orientar sobre este tema son los obispos de EE. UU., quienes lo hacen en el documento “Formando la Conciencia para ser Ciudadanos Fieles”. En él no dicen que no se pueda votar por un candidato solo considerando el tema del aborto. Dicen que “no es posible encontrar en una sola opción política una posición que satisfaga plenamente todos nuestros principios y valores”, y deben considerarse todos los temas. Aclaran que un votante no debería decidir su voto por una sola cuestión, aunque sea grave, sin considerar otros asuntos “que atañen a la vida y dignidad humanas”. Consideran que un católico que “no acepta una posición inaceptable de un candidato” porque “promueve un mal intrínseco” puede razonablemente votar por él “por otras razones moralmente graves”.

De acuerdo con los obispos, entonces, el tema del aborto no es lo único que deba considerarse. Al respecto, por falta de tiempo mencionaré tan solo otros dos asuntos que son moralmente graves:

En EE. UU. no existen hospitales ni centros de salud públicos, hay que pagar un seguro privado que cuesta mucho dinero. La atención sin seguro es imposible, excepto para millonarios. Aunque el gobierno tiene planes como Medicare y Medicaid, que ayudan, son muy limitados. Antes del Obamacare había unos 30 millones de estadounidenses sin acceso a la atención de salud.

Durante el gobierno de Obama los demócratas desarrollaron el Obamacare (Ley de Cuidado de Salud Accesible) que permitió a 17.6 millones de ciudadanos poder acceder a una combinación de seguro médico privado con subsidio del gobierno. Pero todavía no cubre a los otros 12.4 millones más pobres y necesita ampliarse porque 45 mil estadounidenses mueren cada año como resultado directo de no tener un seguro de salud. Biden quiere ampliar el Obamacare. Trump pretende eliminarlo, lo cual elevaría la muerte a unos 100 mil ciudadanos estadounidenses cada año, ancianos, jóvenes y niños, incluso niños por nacer (Estudio de la Universidad de Harvard).

Otro tema es la salida del Acuerdo de París decidido por Trump. Ese acuerdo es el esfuerzo mundial para evitar que termine la vida en la Tierra por la contaminación. Los gases contaminantes destruyen la protección de la capa de ozono; el sol está derritiendo los polos y causando grandes trastornos: inundaciones y sequías, desertificación, escasez de agua potable y de alimentos. 2030 es la fecha límite para evitar una catástrofe global. La contaminación está ya causando la muerte de millones de seres humanos, incluyendo niños por nacer. La destrucción del medioambiente es responsable del 25 por ciento de las muertes y enfermedades mundiales. Alrededor de 9 millones por año mueren por esta causa (Informe “Global Environment Outlook” de 250 científicos de 70 países). Esto motivó la encíclica “Laudato si” del papa Francisco: “La Iglesia debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo”.

Entre otros daños ambientales, Trump da carta abierta al mayor uso del carbón altamente contaminante que aporta el 33 por ciento de la energía en EE. UU. (el país más contaminante después de China) para favorecer a las empresas de combustibles fósiles en lugar de promover energía limpia, hidráulica, solar o eólica. Biden quiere volver al Acuerdo de París.

Un ciudadano católico de EE. UU. debería considerar estos asuntos y otros, para decidir votar por Biden o Trump, y si en conciencia decidiera votar por Biden, no cometería pecado ni dejaría de estar contra el aborto. No es mi opinión, sino las orientaciones de los obispos de EE. UU.

El autor es comentarista político y de temas religiosos.

www.adolfomirandasaenz.blogspot.com