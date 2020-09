Roberto Gonzales de la CST señala a Gustavo Porras de ser el artífice de los despidos en la Alcaldía de León

Roberto González, de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) asegura que el dictador Daniel Ortega le habría dicho “estamos en eso”, en referencia a corregir los despidos recientes en la Alcaldía de León, medida que habría sido ordenada por Gustavo Porras, afirman algunos de los empleados sandinistas perjudicados por la medida.

El dirigente de la CST en una “jornada nacional para mantener la unidad en la militancia” visitó León para escuchar los cuestionamientos de los trabajadores y extrabajadores de la municipalidad.

En la Alcaldía de León no solo despidieron a los trabajadores, sino que también las autoridades les mantienen retenidos el pago por la indemnización a los empleados cesanteados entre mayo y agosto de este año.

“Despedir a un compañero trabajador sin causa justa es mandarlo prácticamente a morirse de hambre, a él y a su familia, a él y a sus hijos, eso no es solidaridad, eso no es unidad, eso no es amor, eso no es sandinismo”, señaló eufórico el sindicalista Roberto González.

Según los trabajadores despedidos, Gustavo Porras opera en la Alcaldía de León a través de Reynaldo Pérez y Gilberto Narváez, quienes ejecutan las decisiones del presidente de la Asamblea Nacional y quien forma parte del círculo de leales a Rosario Murillo.

“Las únicas agallas que tiene Gustavo Porras es para asediar a las personas nada más y amenazar a los trabajadores, pero no tiene las agallas para escucharnos a nosotros. A él no le interesa si el pueblo come o no come. El pulpo mayor que tiene todo controlado se llama Gustavo Porras, donde vayamos está él”, cuestionó Jairo Pérez, uno de los empleados afectados

Pérez hasta hace meses trabajó en obras públicas de la municipalidad y asegura que en enero pasado más de 300 personas que participaron en los tranques del 2018, fueron reclutados con contrato permanente y son quienes ahora ocupan sus puestos.

En cambio Benito Méndez, sostiene que los atropellos contra los funcionarios de la comuna no solo radican en “despidos arbitrarios”, también existen amenazas contra los trabajadores, lo que considera como “terrorismo laboral”.

Ruegan al dictador

Méndez, también despedido de la Alcaldía de León hizo un llamado a Daniel Ortega. “Ponga mano en este asunto. Más de 600 trabajadores de la alcaldía tienen un estrés colectivo de tanta situación de atropello, por lo tanto le pedimos comandante Daniel (Ortega) que pare esta situación”, reclamó el tambien ex sindicalista de la municipalidad.

Roberto González, exigió al edil municipal Roger Gurdián que se pague (indemnización) a los trabajadores “porque no tienen que estar muriéndose de hambre si fueron despedidos”. González acusó que los nuevos trabajadores integrados a la comuna leonesa participaron en el «intento de derrocar a Daniel Ortega en 2018».

“Que se de cuenta (Roger Gurdián, alcalde de León) que ese tipo de actuaciones en la alcaldía que él dirige y funcionarios que tienen ese tipo de conductas en relación a los despidos arbitrarios, eso solo daño le está haciendo a nuestra gente, al sandinismo, si los que están adentro (de la alcaldía) son los que salieron a derrocar a Daniel”, cuestionó el dirigente de la CST.

González aseguró que habían especulaciones de ser detenido por la policía si sostenía una reunión con los empleados despedidos de la Alcaldía de León. Sin embargo, la asamblea se efectuó con la participación de unas 60 personas, sin ninguna alteración.