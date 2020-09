Dshon Forbes pasó de desvelarse por videojuegos a ser el más goleador del país

Desde que Dshon Forbes saltó a la Liga Primera nadie le supera marcando goles. El muchacho del barrio Santa Rosa de Bluefields es el delantero nicaragüense con más anotaciones en los últimos cinco torneos cortos, un registro que supera al del único delantero activo que ha superado la barrera de la centena de dianas, Luis Manuel Galeano.

“Eso (de los goles) lo desconocía, pero todo es gracias a Dios que me ha permitido enfocarme, trabajar fuerte y tener mayor disciplina”, explica el delantero del Ferretti, quien es el segundo máximo goleador del Apertura con seis dianas —Juan Barrera es el líder con nueve— y 27 desde el Apertura 2018, cuando debutó en el Real Madriz en la Liga Primera.

Forbes, de 23 años, destaca un cambio notable en su rendimiento desde hace tres años que dejó de desvelarse jugando videojuegos por las noches. “Pasaba hasta ocho horas jugando, ahora solo dos o tres, tengo más disciplina en ese aspecto. Como joven no nos hace daño en el momento el desvelo, pero a largo plazo nos afecta”, manifiesta el delantero.

Cambia comportamiento

El delantero sostiene que llegaba con más energías a los entrenamientos y los resultados los reflejaba en el campo. En la temporada 2017-18, su último etapa como juvenil en el Real Estelí, marcó 31 goles, su mayor registro en la categoría. En la campaña 2018-19 debutó en la Liga Primera con el Madriz y a la siguiente llegó al Ferretti, donde está mostrando su mejor versión.

“Creo que a tiempo cambié eso, porque en Primera quería rendir”, señala el atacante, quien asegura que su pasó por el Madriz le ayudó para su crecimiento. “Ahí tuve la oportunidad de darme a conocer, la verdad que ahí me dieron mucha confianza en el cuerpo técnico y eso me permitió trabajar bien y creer en mí. Estoy muy agradecido porque es un equipo humilde y trabajador que me sirvió de vitrina”, dice el delantero costeño, quien marcó cinco goles en ese conjunto.

Forbes es un delantero que va bien por arriba. Su quinto tanto anotado el fin de semana lo hizo de cabeza, tras ganarle la espalda a los centrales y saltar entre ellos para darle el triunfo al Ferretti. Como centro delantero es casi completo: tiene potencia, estatura y buen golpeo de balón. Solo necesita aprender a sostener más la pelota arriba, jugando más de espalda al marco. “Estoy haciendo correcciones, uno nunca deja de aprender cosas nuevas, siempre trato de prestar atención a los consejos con humildad para trabajar en ellos”, asegura.

El atacante del Ferretti es graduado en ingeniería en sistemas, pero asegura que nunca ha ejercido la carrera. “Tomo el futbol con mucha seriedad, es lo que quiero hacer. Tengo muchas metas. Las primeras ya las he cumplido, que era llegar a Liga Primera, es asentarme en un equipo y destacar, algo que espero seguir haciendo. Ahora espero ser visto por el técnico de la Selección de Futbol y tener esa oportunidad. Y en cuanto pueda dar el salto al futbol extranjero. Sé que nada es fácil, pero para eso trabajo. No pierdo la fe, espero algún día lograrlo”, afirma.