Mánagers reaccionan tras el sorteo del draft de la Liga Profesional

Una vez se dieron cuenta del orden en el que les corresponderá escoger peloteros durante el draft de la Liga Profesional, los mánagers de los Gigantes de Rivas, los Leones de León y el Tren del Norte empezaron a darle nueva forma a su estrategia de escogencia, de cara a poder configurar un equipo competitivo que sea fuerte en todos sus sectores.

Joel Fuentes, timonel de los Gigantes de Rivas, un equipo que podrá escoger tres veces de primero y una de segundo en las primeras cinco rondas del draft, manifestó que “si bien es cierto que escoger de primero te da ventaja sobre los demás, yo pienso que este draft está muy parejo. Ahora que ya sabemos el orden en el que nos tacará seleccionar jugadores, voy a reunirme con mi cuerpo técnico para ver los diferentes escenarios y establecer la mejor estrategia para nuestro equipo. La idea es armar un conjunto que compita hasta el final”.

Un draft impredecible

Por su lado, Sandor Guido, el mánager de los Leones de León, declaró que “cualquiera que se ubica de número cinco en la primera escogencia dirá que no tuvo suerte, pero en este aspecto yo no considero la suerte. Nosotros vamos a movernos respecto a nuestras necesidades sin perder de vista lo que seleccionen los demás. Tenemos una planificación de escogencia que hemos venido trazando, que por nuestro orden bien podría o no cambiar”.

Te puede interesar: Dshon Forbes, pasó de desvelarse por videojuegos a ser el más goleador del país

Para Guido, cuyo equipo tiene derecho a escoger una vez de primero, una de segundo, una de tercero y dos de quinto, “el asunto es que el draft es impredecible. Por ejemplo, hay un jugador que uno quiere, pero por el orden de escogencia piensa que los otros equipos lo van a escoger, pero en realidad no lo hacen y te lo dejan servido para que te lo llevés. Así que estamos tranquilos, tenemos una base de nueve peloteros y sobre ellos vamos a hacer una planificación completa”.

Planificando estrategia

La nueva franquicia de la Liga Profesional, el Tren del Norte, tendrá una selección de primero, una de segundo, dos de cuarto y una de quinto. Respecto a esto, el mánager Lenin Picota dijo desde Panamá que “uno siempre hace sus análisis en base a las necesidades que tiene. Por el momento todos los equipos contamos con cuatro jugadores protegidos y negociaciones con peloteros extranjeros. Al tocarnos de cuarto en la primera ronda vamos a esperar si las escogencias de los otros equipos no hace variar nuestra planificación, en caso de que sí ocurriera, tendremos que reacomodarnos con lo que vaya quedando”.

“Estamos trabajando en la planificación de una estrategia que nos permita armar un equipo competitivo. En este draft tenemos que agarrar de todo. Ahorita mismo solo tenemos tres pícheres y un primera base, así que la idea en el draft es darle formo al Tren del Norte”, comentó el estratega.