El prospecto nicaragüense que firmó por 10,000 dólares y los invirtió en una casa para sus padres

El nombre de Sergio Umaña quizá no sea tan popular como el de otros destacados prospectos del beisbol nicaragüense, pero si continúa lanzando como lo hizo el año pasado en su primera temporada en República Dominicana con los Piratas de Pittsburgh, pronto dará un salto de notoriedad increíble. Tiene 20 años, obtuvo nueve victorias y solo una derrota en su primera campaña en Ligas Menores, lanzó para 2.39 en 64 episodios y hasta lo invitaron al Juego de Estrellas.

Umaña firmó con los Piratas en diciembre del 2018 en Chitré, Panamá, mientras representaba a Nicaragua en el Campeonato Premundial Sub-18. Al consultarle sobre el monto de su firma, Sergio no esconde la cifra y menos lo que hizo una vez que tuvo el dinero en sus manos. “Fueron 10 mil dólares. Lo primero que hice fue ayudarles a mis padres a comprar un lugar en el que pudieran vivir. Con lo que me quedó abrí una cuenta en el banco y sigo ahorrando”, contó el joven lanzador, que de recibir el permiso de los Piratas, jugará en la Liga Profesional de Nicaragua, ya sea con los Gigantes de Rivas o con los Leones de León, que son los dos equipos que lo han contactado.

Sobre su gran temporada

Sergio Umaña causó un gran impacto en su primera temporada con la organización de los Piratas de Pittsburgh en República Dominicana, que hasta fue convocado al Juego de Estrellas. “Fue una experiencia increíble esta primera campaña. Recuerdo que cuando se dieron los juegos de pretemporada me pidieron que me entregara al máximo porque estaban valorando si me dejaban como relevista o como abridor. Gracias a Dios demostré que puedo mantenerme en la zona de strike y entonces me dejaron en la rotación. Para mí fue una tremenda temporada”, contó el prospecto, quien a lo largo de 13 juegos, todos como abridor, ponchó a 59 rivales y solo otorgó ocho bases por bolas.

“La clave fue confiar en mí, a pesar del alto nivel de competencia que hay en República Dominicana. Pero no solo es la autoconfianza, sino el trabajo duro. Procuré en todo tiempo, en cada juego, estar bien tanto física como mentalmente”, confesó Umaña. “Todos los de la organización me felicitaron y hasta catalogaron como un tremendo trabajo lo que hice durante la temporada”, agregó.

No es tarea fácil

La vida de un prospecto extranjero en República Dominicana puede terne muchas veces pinceladas de drama. “Es muy duro salir de tu país y es todavía más complicado saber que te vas a separar de tu familia. Estando en República Dominicana por varios meses, uno extraña a sus familiares y en ocasiones, ante las diversas circunstancias que se presentan como la presión por la competencia, uno desea regresarse. Pero es ahí cuando reflexionás sobre que estás haciendo lo que te gusta y que a pesar de todo no podés dejar de trabajar en tu futuro. Entonces retomás fuerzas, te secás las lágrimas y seguís adelante, porque que te queda claro que no podés tirar la toalla si querés llegar lejos”, contó el prospecto.

Asimismo, reconoció que los más duro es la competencia. “Aquí hay muchachos con demasiado talento. Por ejemplo, hay prospectos de 16 años que tiran por encima de las 94 millas por horas y con excelentes picheos”.

“Lo que a mí me hizo sobresalir es que pongo muchos strikes y que aprendí a manejar bien la secuencia de mis picheos que son la recta de cuatro costuras, la recta de dos costuras, el slider y el cambio de velocidad”, explicó Sergio, quien la temporada anterior realizó disparos de hasta 92 y 93 millas por hora.

Umaña nació en Nandaime, Granada, pero vive en León, donde a diario entrena aproximadamente cuatro horas, según los planes de entrenamientos que le envían los Piratas de Pittsburgh. Esta aprendiendo inglés y planea pronto entrar a la universidad.