Dulce María triunfa con el regreso de RBD y debuta en el ranking global digital

Con el regreso de los discos de RBD a las plataformas digitales, su recién proyecto “Origen” ha ganado fuerza y se posicionado a los primeros lugares de ventas en muchos países, debido a esto, la cantante tuvo el mejor debut en el ranking global, en la posición número 153, frente a grandes artistas como The Beatles, Camila Cabello, Shawn Mendes.

Millones de seguidores han demostrado su amor directo hacia Dulce. Por ejemplo, en Brasil, cuatro temas ocupan el Top 5 y son solos de la cantante mexicana. Fuego, El Mundo Detrás, Lágrimas Pérdidas, Aburrida y Sola, Te Daría Todo, son algunas de las que arrasan en el top 10 de otros 8 países.



“Ahora la música que marcó toda una generación está donde debería haber estado desde hace mucho, en sus manos, pues es suya. Gracias por todo su amor guerreros», escribió Dulce María.

Todos los discos que Dulce María, Alfonso, Christian, Anahí, Christopher y Maite publicaron como grupo ya están en las plataformas digitales desde el 3 de septiembre, y fue un revuelo mundial, el grupo también debutó en el ranking en la posición numero 22 y los demás integrantes en la posición 180.

La actriz de «Rebelde» que se casó en noviembre de 2019, espera su primer hijo y manifestó en una entrevista con E! Online, lo difícil que resulta estar embarazada en medio de la pandemia por la Covid-19.

«Algo que es algo tan gran como dar vida, no es fácil», dice. “Es realmente un proyecto muy importante, y todo eso te causa muchos estragos como mujer (…) Recién cuando estás embarazada empiezas a investigar la realidad de un embarazo», añadió.

Finalizó diciendo que «(La pandemia) Eso es lo más difícil de todo, estar sola, estar en aislamiento. No poder ir a los doctores tranquilamente. No poder comprarle ropa al bebé. No poder ver a tu familia ni amigos. Creo que ese es el reto mayor. No solo el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo embarazada».