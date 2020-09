¿Qué ha pasado con el nuevo relleno sanitario de La Chureca? Alcaldía pendiente de aclarar

Después de ocho meses que la Alcaldía de Managua anunció la construcción de un nuevo relleno sanitario en los terrenos de La Chureca, no hay información oficial de los avances respecto al proyecto y los pobladores de los alrededores tampoco han visto entrar la maquinaria requerida para desarrollar los trabajos.

El notable estancamiento con las obras se da a pesar que en el Plan de Inversión Anual (PIA), del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2020, está aprobada una partida de 27 millones de córdobas para el denominado «programa de tratamiento del relleno sanitario», la cual proviene de la gestión externa y la entidad ejecutora sería la municipalidad.

De acuerdo al mismo Fidel Moreno, secretario general de la comuna y quien en la práctica es la máxima autoridad en la capital, el nuevo relleno tendrá una vida útil de 30 años. Esta información fue revelada en enero pasado por el funcionario al presentar el Presupuesto y PIA 2020 y donde además prometió inaugurar un vaso de vertido en ese mismo mes, el cual serviría para depositar los desechos sólidos mientras está listo el nuevo relleno.

«Tenemos el desafío de poder habilitar el nuevo relleno sanitario, uno poco hacia el este del actual relleno. Así que en el año 2020 a la par de habilitar este (quinto) vaso, que prácticamente ya está listo y que estaremos en los próximos días inaugurando como parte de nuestros procesos de atender la basura de los managuas, tenemos que este año iniciar las obras para lo que será el nuevo relleno sanitario», manifestó Moreno en enero.

Sin embargo, Moreno ha continuado en sus apariciones públicas, con visitas a obras y programas, pero no se ha referido al tema del relleno sanitario. Otro aspecto que apunta que no han iniciado las obras es que en el informe del primer y segundo trimestre del presente año no aparece información al respecto.

El concejal Sellin Figueroa, miembro del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), confirmó que esos 27 millones de córdobas están presupuestados desde el inicio de año y que en la primera reforma no se tocaron, pero que «es casi seguro que no se está ejecutando y si fuera el caso que lo desarrollan no está siendo transparente porque sería en las sombras».

La necesidad de habilitar un nuevo lugar para depositar la basura producida en la ciudad, de forma controlada y sin contaminar el medioambiente, surge siete años después de inaugurado el relleno sanitario construido con recursos del gobierno de España y canalizados a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Antes de este proyecto, cuyo costo fue de 41.2 millones de euros, los desechos se tiraban por doquier en el terreno abierto y la miseria abundaba como los mismos desperdicios.

Figueroa mostró su preocupación ante la posibilidad de que el nuevo relleno no esté listo a tiempo. Para él sería retroceder en el tiempo y echar a la basura la donación española. «Es una responsabilidad de esta administración y tiene que darle prioridad al proyecto y debe de rendir cuentas al menos a la población de Managua y cooperación de España», añadió.

Se asoma una nueva «churequita» en la entrada

LA PRENSA tiene prohibido el ingreso a La Chureca, por lo que es difícil saber el funcionamiento actual de la planta procesadora de desechos sólidos y el depósito en el vaso de vertido de la basura que no puede ser aprovechada en esta. No obstante en una visita reciente, se constató que 50 metros antes de llegar a la entrada principal se ha creado un basurero ilegal y cada día crece más.