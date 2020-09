CARTAS DE AMOR A NICARAGUA

Querida Nicaragua: Nosotros vivimos siempre entusiasmados esperando acontecimientos que nos favorezcan. Creo, como lo dije la vez pasada, que estamos esperando las elecciones en EE. UU. para ver quién gana, si Trump o Biden, porque uno de los dos viene a sacarnos las castañas del fuego. Eso dije. Pura ilusión, ellos están muy ocupados.

Estamos como estamos porque somos como somos, dice esta sentencia que se ha hecho popular y que se la escuchamos la primera vez a nuestro querido amigo Chale Mántica, que ya descansa en la paz del Señor. Estamos como estamos porque somos como somos, y —agrego— así estaremos hasta que logremos educarnos integralmente.

Porque educarnos no es saludar al entrar a una casa, respetar a los mayores y decirles sí señor o sí señora, etc., eso es buenos modales, es un buen comienzo pero no es educación. Tampoco es educación saber escribir su nombre y medio leer cancaneando. También es un comienzo pero no es educación. Educación es saber dónde está situado el país donde vivimos, qué extensión tiene, cuántos habitantes, saber dónde están sus lagos, lagunas, ríos principales, volcanes, etc. Un niño que llega hasta tercer grado bien aprendido se puede decir que es un ciudadano con una visión general de su país y si sigue estudiando será educado. Al menos esta educación elemental necesitamos en Nicaragua.

Entonces sí, estaremos como estaremos, porque seremos como seremos: educados o en vías de serlo.

Pues bien, ahora estamos entusiasmados con las elecciones del Cosep, precisamente el día de hoy, que también es el Día del Empresario. Vamos a tener un nuevo presidente del Cosep después de varias reelecciones de José Adán Aguerri, que por cierto realizó en lo general un buen trabajo. Siempre es bueno un cambio en la presidencia de una institución que abarca tantas cámaras importantes como el Cosep. De los candidatos no se tienen dudas, ambos son excelentes personas y seguramente el que gane vendrá con todo el entusiasmo para poner en función nuevas alternativas que favorezcan al sector empresarial, alma y nervio de toda nación democrática.

La Radio Corporación, como LA PRENSA, no tiene preferencia por ninguno de los candidatos, a los dos los ha apoyado publicando sus declaraciones y planes a desarrollar en el cargo al que aspiran. Tanto a Hanon como a Heally les deseamos un futuro de concordia, progreso, amistad y colaboración. Que recuerden siempre que la empresa privada no tiene por qué hacer pactos o componendas con ningún partido político. Debe luchar por los derechos de sus miembros, pero sin hacer compromisos políticos con nadie. Que Dios los guíe en su nuevo cargo.

El Cosep también abarca el campo educativo con el Inde, que es el organismo más afín con el asunto educacional y del cual no dudamos seguirá en su lucha de años por ayudar a la juventud en el desarrollo de sus estudios, habida cuenta que la educación es factor clave para el desarrollo armónico de las naciones. Cuando logremos desarrollar planes educacionales en un eficiente Ministerio de Educación, que es el núcleo que debe enriquecer escuelas, institutos, universidades y todo centro educacional estaremos iniciando el desarrollo de una nueva Nicaragua.

Porque la educación produce libertad, justicia, paz, convivencia, salud para el pueblo, armonía entre hermanos, y un pueblo con estos valores sí podrá decir orgullosamente: Estamos bien como estamos… porque somos como somos.

El autor es empresario radial. Fue candidato a la Presidencia de Nicaragua.