Modernidad apunta a Hanon

La modernidad del Cosep apunta al ingeniero Mario Hanon como su próximo presidente.

Hanon es un digno nicaragüense, casado y padre de 4 hijos. Es ingeniero agrícola, graduado en la prestigiosa Universidad Estatal Politécnica de San Luis Obispo (Cal Poly), California, EE. UU. Distinguido por ser un ser estudiante con máxima excelencia académica. Tiene 40 años dentro de Nicaragua, como empresario, e igualmente en esta trinchera ha dado todo lo mejor de sí para el desarrollo económico del país, produciendo divisas, generando empleo y trabajando decentemente en su crecimiento económico. Es fundador y expresidente de Formunica y actual presidente de la cámara empresarial Anifoda.

Es un demócrata y un patriota. Viene de una honorable familia originaria de Nandaime. Su padre fue el ingeniero Mario Hanon Talavera, gremialista, fundador de la Asociación de Arroceros de Nicaragua y uno de los primeros reos políticos, junto a mi padre y otros patriotas más, de la dictadura leninista de los años 80, por enarbolar junto a mi tío, el ingeniero Jorge Salazar Argüello, las banderas de la libertad de Nicaragua. Su padre y el mío fueron encarcelados el mismo día que asesinaron a mi tío Jorge, el entonces presidente de Upanic y vicepresidente del Cosep.

La Nicaragua de hoy atraviesa una severa crisis, fundamentalmente política, que ha derivado en un caos económico-social. A estas se le ha sumado el manejo irresponsable de parte del gobierno de la terrible crisis sanitaria. Por tal motivo, en las elecciones de hoy para presidente del Cosep, sería un grave error si elegimos por más de lo mismo, es decir, por la “convivencia” con la dictadura, que nos distinguió desde su regreso en el 2007, hasta la rebelión cívica de abril de 2018.

Como dijo acertadamente el ingeniero Hanon el 1 de septiembre de 2020 en su brillante y aleccionadora entrevista con el Canal 10: “Si sacrificamos a la Patria por el crecimiento económico, terminaremos perdiendo a la Patria y perdiendo el crecimiento económico”.

El nuevo presidente del Cosep debe ser una persona independiente, de éxito empresarial y con medios suficientes para poder servir al cargo sin necesidad de remuneración.

No debemos ni podemos continuar compartiendo, como gremio, con un gobierno que no tiene voluntad política de resolver la crisis que nos agobia. Nuestra relación de “convivencia” solo ha servido para generar miedo, exilio y miseria nacional. El ingeniero Hanon ha sido claro de que sin una solución verdadera a la crisis política, no se podrá resolver absolutamente nada.

Un cambio de dirección y propósito del Cosep es necesario para llevar a Nicaragua a un cambio fundamental donde dejemos de existir como una tribu al servicio de un CACIQUE sediento de poder, y convertirnos en la República de Pedro Joaquín Chamorro.

Felicito a las cámaras que han expresado su respaldo y simpatía a la candidatura del ingeniero Mario Hanon y hago un llamado a la conciencia patria de quienes, quizás por inconfesos intereses, aún no lo han hecho. Los llamo a que apuesten por la modernidad y apoyen una elección unánime del ingeniero Hanon. El gremio merece un candidato de su talla, con sólidos principios, fuerte trabajador y con amor incuestionable a nuestra Patria.

Él sabe sacudir y despertar conciencias y también sabe sembrar muchas esperanzas. Mi voto de simpatía es para él.

El autor es director de operaciones de American Farms y exmiembro de la Resistencia Nicaragüense.