Juicio de conciencia contra Ortega-Murillo concluye que la violencia sexual es tortura y un delito de lesa humanidad

Las agresiones sexuales y violaciones sexuales que se dieron a personas detenidas en las protestas del 2018 constituyen actos de tortura, que es considerado un crimen de lesa humanidad. Así lo manifestaron los peritajes del Tribunal de Conciencia: “La Violencia Sexual como Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua”.

Este es el primer Tribunal sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua y fue realizado en línea por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano de Costa Rica.

Peritaje jurídico

En el peritaje jurídico, luego de presentar testimonios, conceptualización y marco jurídico se remarcó: “Para el caso que nos ocupa, en Nicaragua, no nos altera que no haya ratificado el estatuto de roma, porque su misma legislación tipifica los delitos de lesa humanidad y califica la tortura como un delito de lesa humanidad”.

“La tortura sexual, particularmente la violación sexual ha sido parte de ese plan sistemático de autoridades nicaragüenses, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, expresó la especialista Soraya Long, doctora en Derechos Humanos.

En su interpretación la Corte señaló la existencia de un patrón sistemático y generalizado contra la sociedad civil, una práctica aplicada o tolerada por los estados, la realización de actos son consecuencia de una represión extremadamente organizada y estructurada para eliminar la oposición, no pueden perpetrarse sin el conocimiento y órdenes de las más altas autoridades del ejecutivo y de las fuerzas militares/policiales, son imprescindibles y no pueden ser sujetos de amnistía, el estado tiene el deber de no dejarlos impunes, y se genera la responsabilidad individual como estatal.

Se presentaron 18 testimonios: 11 mujeres, 7 varones. De ellos, siete estudiantes, 3 profesionales, un agente de seguridad, siete ocupaciones varias. Dos de los testimonios vinculados al gobierno. Fueron detenidos del 21 de abril al 25 de agosto de 2018

El peritaje jurídico conceptualizó la violencia sexual, la violación sexual, la tortura y el delito de lesa humanidad.

Describieron los lugares y expresiones de violencia como: insultos, amenazas, golpes, cortaduras, obligaciones de estar desnudo o hacer sentadillas.

Como responsables de esta violencia señalan a hombres y mujeres con uniformes de autoridades estatales, hombres vestidos de civil y algunos de ellos con acentos extranjeros. “Por el acento ellos aducen que podría tratarse de venezolanos, colombianos y cubanos”, detalló Soraya Long, Doctora en Derechos Humanos.

Agregó que en el momento de la detención a los testimonios no se les dijo por qué se les detenía ni cuál era la acusación que había en su contra.

En el peritaje se planteó que los lugares donde se dio esta violencia fue en los vehículos donde eran golpeados y manoseados y en los centros de detención.

Mayor saña con mujeres y vinculados al gobierno

El peritaje jurídico señaló que la saña mayor fue contra los detenidos que estaban vinculados al gobierno y contra las mujeres.

De las 11 mujeres 10 sufrieron violaciones sexuales. “La única mujer que no fue violada sexualmente fue porque no sabía que estaba embarazada, tuvo un aborto involuntario por los golpes que recibió y en virtud de las hemorragias no se atrevieron a violarla, pero sí la obligaron ver la violación de su compañera de celda”, indicó Long.

Remarcó que contra las mujeres fue mayor la saña. Fueron violadas sexualmente varias veces, con la participación de varios agresores.

Peritaje de contexto

El peritaje de contexto, presentado por Javier Meléndez, hizo un recorrido por la forma en que Daniel Ortega y Rosario Murillo llegaron al poder y la forma en que se fue desmantelando la institucionalidad democrática y el estado de derecho.

Asimismo, mostraron cómo Ortega ha trabajado en fidelizar al ejército y la policía nacional a su persona y partido político.

Durante este perito se habla de que esto se trabajó en alianza con el sector empresarial y se narró cómo Ortega y Murillo fueron controlando a las organizaciones gremiales y estudiantiles.

“No hicimos un debate social sobre la partidización de la policía nacional ni conciencia de en lo que nos estábamos metiendo”, remarcó Meléndez.

El recorrido de los acontecimientos finalizó en abril de 2018 con el estallido social y las protestas, en el marco de las cuales se realizaron las detenciones.

Peritaje psicosocial

En este peritaje se mostró el impacto psicosocial de la tortura sexual en víctimas que permanecen en Nicaragua y las que abandonaron el país. Se destaca el estrés post traumático manifestado en un estado de alerta permanente, dificultad para dormir, pesadillas, entre otros.

Peritaje de cadena de mando

El peritaje de cadena de mando, presentado por el Ingeniero Roberto Samcam Ruiz, presentó las diferentes violaciones a los derechos humanos y constitución política dadas en diferentes niveles de autoridades, iniciando por Daniel Ortega y Rosario Murillo, detallando que han violentado 19 artículos de la constitución política.

Se detalló además los patrones en las actuaciones de los perpetradores como las detenciones arbitrarias y la violencia sexual descrita en otros peritajes.