«Salí con unos amigos sin precaución y contraje coronavirus», la dura confesión de Rosendo Álvarez

El 6 de mayo de este año, el bicampeón mundial Rosendo «el Búfalo» Álvarez cumplió 50 años. Nicaragua pasaba por un crecimiento exponencial de la pandemia del Covid-19. No obstante, muchos nicaragüenses seguían el discurso estatal que todo estaba normal. Álvarez decidió celebrarlo con unos amigos y, confiesa haber salido sin la protección adecuada. Días más tarde había perdido el aire y se tuvo que internar durante siete días por miedo a morir.

«Al pasar los días llegó el 13 de mayo y me empezó a doler la garganta y comenzó la calentura. Mi esposa me dijo que por precaución debía aislarme en el segundo piso en una habitación para no exponer a nuestra familia, pensamos que solo era un simple resfriado. Fui al médico y me dijo que tenía una infección en la garganta, me dieron un tratamiento, pero las calenturas continuaron y empecé a tener dificultades para respirar. Estuve 10 días luchando contra el Covid-19 en mi casa solo con tratamientos caseros y medicamentos que mi esposa me proporcionó», relató Álvarez en su cuenta de Facebook.

El día más triste

Según el relato del Búfalo, el 23 de mayo fue el día más triste de su vida. Le dijo a su esposa que no podía respirar y llamó al director del Hospital de la Policía Nacional, Comisionado General Julio Paladino. «Me sugirió de inmediato que me fuera al hospital de emergencias. Alisté mi maleta y salí a las 11 de la noche rumbo a encontrarme con la vida o la muerte, manejando mi camioneta sin la compañía de alguien, pues no quería exponer a nadie de mi familia con esta enfermedad. Estuve hospitalizado por siete días a los que yo le llamo días de terror y angustia, no podía dormir hasta que Dios y Jesucristo me salvaron de la muerte, y prometí a mi salvador que haría un culto de agradecimiento, compartiendo mi experiencia con la gente y mis familiares», agregó el ahora promotor de boxeo.

LA PRENSA recibió información para esas fechas sobre un posible contagio de Covid-19 de Rosendo Álvarez y se contactó directamente con el exmonarca mundial, quien explicó que «era mentira, los que dicen que tengo la enfermedad son personas envidiosas que quieren dañarme. Es mentira», sentenció en ese mes Álvarez.