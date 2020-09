¿Por qué la exoneración del IVA anunciada por Rosario Murillo, además de ilegal, es una fachada y beneficiará a pocos?

Aunque el régimen orteguista intenta mostrarse como un Gobierno preocupado, interesado en incentivar sectores tan afectados por la pandemia como el turismo, estableciendo beneficios como la exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los negocios de alimentos, bebidas y hospedajes que participen en sus ferias este 14 y 15 de septiembre, en realidad, con esta medida violan la institucionalidad del país y disfrazan su discurso propagandístico, que se aleja del verdadero impacto económico que estas iniciativas puedan tener, explican expertos consultados.

El anuncio de este beneficio fue dado por la vicepresidenta Rosario Murillo en su alocución del mediodía de este lunes. Después, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) publicó un acuerdo interinstitucional establecido con el Instituto Nicaragüense del Turismo (Intur) y la Dirección General de Ingresos (DGI), que establece “aplicar la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las ventas que realicen los establecimientos de alimentos y bebida y hospedaje en la Feria Nacional en el marco de la campaña de promoción turística de las fiestas patrias y demás actividades que se llevarán a cabo en alusión a la conmemoración de los 199 años de independencia (…) para la dinamización del sector turístico”, se lee en el documento.

Al respecto, el exdirector general de ingresos, Róger Arteaga, explica que existe una disposición legal para exonerar las ventas sin IVA, pero estas, se refieren solo a las ferias internacionales, por ejemplo, Expica. Cada vez que se desarrolla una feria de ese tipo se da una exoneración del IVA a las empresas que venderán ahí, pero se establece un límite. “No es que mientras dure toda Expica no van a cobrar IVA, no, se les asigna un monto a cada empresa, esa ha sido la práctica y lo que la ley permite”, explica Arteaga.

Si el régimen respetara la institucionalidad del país, para poder exonerar del IVA a los negocios mencionados en este tipo de ferias, tendrían que haber mandado a la Asamblea Nacional una reforma a la Ley de Concertación Tributaria, donde se diga que se incluyen también las ferias locales, así como sucede con las internacionales. “No está facultado ni el Ministerio-de Hacienda- ni ninguna institución para exonerar del IVA, ni la DGI, que es la que cobra el IVA”, explica.

Hacienda se amparó en el artículo 127 numeral 16 de la Ley de Concertación Tributaria, un artículo de ley, que según los especialistas, no le da facultad al Gobierno para modificar el régimen fiscal de Nicaragua y dar exoneraciones.

El numeral 16 dice: «Las realizadas en locales de ferias internacionales o centroamericanas que promuevan el desarrollo de los sectores agropecuario, micro, pequeña y mediana empresa, en cuanto a los bienes relacionados directamente a las actividades de dichos sectores». Que no es el caso con la propuesta del régimen.

Para el economista Enrique Sáenz es claro que la medida raya en la ilegalidad y demuestra que Daniel Ortega “no tiene la menor reserva, el menor reparo para exhibir que considera que Nicaragua es su finca, donde puede hacer lo que se le antoja”. El experto coincide con Arteaga que la disposición está en competencia de la Asamblea Nacional y no en un acto discrecional del Ministerio de Hacienda y las demás instituciones.

Al igual que Ortega lo ha hecho con otras leyes, bien podía haber convocado a una sesión de emergencia para aprobar esta nueva disposición, considera Sáenz.

Segmentación de beneficiados

La medida anunciada por el Gobierno solo beneficiará a los negocios relacionados con el sector turismo que sean parte de las ferias promovidas por el aparato estatal, que pese al riesgo que implica el contagio de Covid-19 en el país, no ha parado de desarrollar ferias durante todo el año. Es decir, que los pequeños negocios que quieran gozar de esta exoneración, pero no deseen estar en las ferias, quedarán fuera.

Sáenz explica que la medida tiene un ángulo “populachero, politiquero”, ya que si la exoneración fuera auténtica, si en realidad tuviera el propósito de aliviar las penurias que sufren los empresarios turísticos de todo tamaño, tendría que ser de carácter general, pero no es así. “Lo que están montando son carnavales partidistas, populacheros alrededor de las alcaldías para inducir a los pequeños y micro empresarios, emprendedores a que se monten en sus fanfarrias”, expresó el economista.

Para Arteaga el Gobierno comete un error al sectorizar a los beneficiados con la exoneración del IVA, puesto que no abarca a todas las empresas turísticas, sino que es parcial, y las leyes deben ser generales. En el Acuerdo se señala que es el Intur en conjunto con los municipios del país, los encargados de promover la participación del sector en la Feria Nacional de las Fiestas Patrias, además de publicar un listado de los lugares donde se realizarán estas actividades.

Asimismo, la DGI “establecerá y publicará mediante aviso los mecanismos necesarios para regular la aplicación de este beneficio”.

Impacto económico cuestionable

Por un lado, el régimen orteguista mantiene su postura de no ceder en los requisitos solicitados a las aerolíneas para ingresar al país, pese a que estas han expresado que son incumplibles, lo que ha provocado la incertidumbre de su retorno. Esta inestabilidad afecta mucho más al turismo, una preocupación expuesta por la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur). El mismo sector por el que dice estar preocupado el Gobierno y que busca dinamizar a su manera.

El régimen expone que esta exoneración del IVA apunta a dinamizar el sector turismo, pero el economista y catedrático, Luis Murillo, explica que la medida es de tipo cortoplacista y que no reactivará el sector porque la mayor parte de las personas o no tienen los recursos para ir a consumir ese tipo de servicios o tienen prudencia por la Covid-19. “Es más una medida coyuntural, pero no resuelve el problema estructural del sector”, expresó.

El turismo en Nicaragua era considerado uno de los pilares de la economía, siendo uno de los mejores años el 2017, cuando el país captó en divisas 840 millones de dólares y atrajo a 1.7 millones de turistas, pero tras la crisis sociopolítica que se dio en el 2018, el sector decayó. Luego vino la Covid-19 y el panorama mundial se oscureció para el sector.

Arteaga recuerda que el ingreso de las personas y la economía está deprimida, la gente tiene problemas para comprar los bienes básicos; “que le digan van a vender sin IVA, no crean que van a salir corriendo a consumir en los restaurantes porque no van a cobrar el IVA”, expresó. Sáenz, agrega al análisis del verdadero impacto que podría tener esta medida, es que muchos de los participantes en las ferias gubernamentales son microempresarios, trabajadores por cuenta propia que no facturan IVA. Eso no significa que se responsabilice a esta población de buscar ingresos, puesto que aprovechan la oportunidad que se presentan.