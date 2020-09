Cámaras de Cosep a Michael Healy: es hora de ordenar la casa y cumplir las promesas de campaña

Después de unas reñidas elecciones, que dejó fracturada a la cúpula empresarial, Michael Healy fue elegido el martes como presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), tras obtener 14 de los 12 votos que necesitaba para quedarse con el cargo. Su competidor inmediato, Mario Hanon solo atrajo ocho votos, principalmente de las cámaras más grandes de la organización empresarial. No obstante, ahora los empresarios señalan que el nuevo presidente debe actuar con diligencia primero ordenando la casa y poniendo claras las reglas. Lo principal: que Healy cumpla con lo que prometió durante su campaña para conseguir el cargo.

Los empresarios consultados por LA PRENSA indicaron que hay tres cosas que urgen para el sector: la reforma de los estatutos para que se acabe la reelección indefinida y que se acorte el periodo de 3 a 1 año la gestión del presidente; dos, que se busque un director ejecutivo; y tres que se descentralicen las cámaras dentro de la organización.

A esas demandas también se suma la necesidad de unir al sector que se ha visto fracturado, diferencias que se acrecentaron en los últimos meses a medida que se acercaba el proceso de elección y que dejó prácticamente la junta directiva en manos de cámaras afines a José Adán Aguerri, no así en las organizaciones que venían reclamando un relevo en la organización, debido a que, pese a que son las más grandes, tienen el mismo nivel de peso que las pequeñas en el proceso de elección.

Tanto Ximena González, presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) como Marcos Pierson, presidente de la Cámaras de Industrias de Nicaragua (Cadin) coinciden en que el proceso de elecciones el martes fue transparente y fluido.

Mientras que Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) y Guillermo Jacoby, presidente de Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), señalan que en algún momento hubo demora del proceso porque había problemas en la interpretación de los estatutos.

“Hubo problemas porque los estatutos no están claros, tienen varios vacíos, entonces a la hora de escoger al secretario y al fiscal los votos no llegaban a 12, que es con lo que tienen que ganar, entonces José Adán tuvo que votar dos veces para poder dirimir”, explicó Hilleprandt.

Por su parte Jacoby hizo ver que la elección estaba programada para las 09:00 de la mañana, pero comenzó a las 10:05. “Durante la elección hubo inconvenientes porque precisamente los estatutos no recogen todas las cosas que pueden suceder, entonces como no están claros se sujetan a las interpretaciones del consejo, es ahí la importancia de la reforma de estos”, es decir de los estatutos.

¿Qué esperan de Healy?

Los presidentes de cámaras señalan que Healy tiene una dura tarea, la que comienza por cumplir las propuestas que anduvo anunciando durante su proceso de campaña. Las cinco propuestas de Healy eran: Fortalecer y modernizar el Cosep, a través de la reforma de los estatutos, promover la participación descentralizada de las cámaras, incorporar a los jóvenes en los debates y decisiones, facilitar la generación de empleos e inversión y promover la unidad del sector privado.

“Definitivamente yo creo que los primeros 100 días son vitales para que él dé una señal clara de los compromisos que él asumió durante su campaña; uno de ellos es hacer una reforma inmediata a los estatutos y lo otro es armar un buen equipo dentro de Cosep, él dijo que iba a escoger a un director ejecutivo”, dijo Jacoby.

Cuando la presidencia del Cosep estaba en manos de Aguerri este absorbió también la dirección ejecutiva de la organización, lo que también ha sido criticado. “No se si va a buscar un director, ahorita hay una secretaría ejecutiva que es María José, nunca se ha hablado de este tema, ni dentro de los mismos estatutos están claros, son cosas que Mike tendrá que resolver”, dijo Hilleprandt.

¿Por cuánto tiempo será presidente Healy?

En cuanto acortar el periodo del presidente, las opiniones de los presidentes de cámaras son diversas; hay quienes quieren que después que Healy reforme los estatutos solo esté un año, con opción a una reelección inmediata, y hay quienes esperan que el cumpla sus tres años.

“Habría que ver qué se decide en el consejo directivo cuando se estén viendo esos puntos de reforma, pero pensaría que debería ser aplicable para el próximo presidente para no cambiarles las reglas al presidente actual en el camino, pero será una decisión del consejo”, dijo González.

Sin embargo Jacoby considera que debe ser retroactivo:“Yo creo debería de ser retroactivo, yo estaría dispuesto a que la presidencia de Cosep fuera de dos años máximo o que fuera de un año con derecho a reelección de otro año, pero nunca más de dos años, eso es lo que me gustaría ver”.

“Entiendo que en el 2017, Upanic fue la única cámara en contra de la reforma de extender de uno a tres años el periodo del presidente, pero al final si se hace esta reforma estará en manos de consejo si será retroactivo o si el presidente tendrá que cumplir los tres años”, dijo Hilleprandt.

Cosep: Healy hasta el 2023

El Cosep informó ayer mismo mediante un comunicado que Healy permanecerá en la presidencia hasta el 2023 y el resto de los cargos se renovarán en el 2021, tal como establecen los estatutos vigentes.

En julio pasado, un directivo de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, de cuya cámara proviene Healy, presentó ante el consejo directivo una iniciativa para impulsar dichas reformas a los estatutos de Cosep, lo que generó suspicacias entre los que exigían la salida de Aguerri, que finalmente 24 horas antes de las elecciones cerró cualquier posibilidad de continuar gobernando la mayor cúpula empresarial del país.

La propuesta planteaba precisamente lo que sugiere Jacoby y Hilleprandt, que se acortara inmediatamente el periodo de gestión y no se permitiera más allá de una reelección, tal como se establecía en los estatutos de 2002.

La reelección indefinida en Cosep durante estos 13 años de la era de Aguerri junto con el modelo de alianza y diálogo con el régimen de Daniel Ortega, han acarreado duras críticas a la cúpula empresarial por parte de la opinión pública y eso fue precisamente lo que propició que desde el seno de Cosep las principales cámaras empresariales empujaran un relevo, que finalmente se logró.

En julio pasado, en medio de fuertes críticas al intento de reformar los estatutos previo a las elecciones, Aguerri afirmó que el consejo directivo en ese momento acordó que las mismas se harán en los primeros seis meses y aseguró que dichas reformas se iban a hacer en los primeros tres meses de este año, pero la situación se vio impedida por la pandemia.

«Cuando se reformaron los estatutos en el 2017, que yo no era parte del Cosep ,dicen que la única cámara que se opuso fue Upanic. Mike siempre ha estado de acuerdo que no se más de un año y yo esperaría que se mantenga, pero como aquí es una voluntad privada, entonces desde el momento que se reformen los estatutos él puede decir, ok pongo a la disposición que sea un año, pero eso estará sujeto al consejo directivo”, dijo Hilleprandt.

Que una al sector privado

Otra de las demandas fuertes del sector es que el nuevo presidente logre unir a las cámaras y no solo se incline por las que le dieron el voto.

“Como presidente espero que escuche el planteamiento de todas las cámaras y no solo las cámaras que lo eligieron, porque él dijo que iba a escuchar todas la cámaras, entonces nosotros le tomamos la palabra”, dijo la líder del sector comercio.

Por su parte el expresidente de Cosep, Ervin Krüger celebró que se hayan dado elecciones en Cosep y que el proceso haya sido transparente, al mismo tiempo que sostuvo que ahora hay que unificar al sector.

“Hay que celebrar estas elecciones y que se ganó por mayoría de votos, ahora el siguiente paso es consolidar al Cosep, porque en cada proceso electoral siempre hay grupos y las cámaras que apoyaron a Hanon son bien grandes y no podes entrar en divisiones porque tiene un peso significativo”, explicó Krüger.

Dificultades en elección

El Consejo Superior de la Empresa Privada, informó a través de un comunicado que la junta directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Michael Healy Lacayo presidente; Álvaro Vargas, primer vicepresidente; Leslie Martínez, segunda vicepresidenta; James Scott Vaugh, tercer vicepresidente; Dean García, secretario; Reynaldo Gómez, tesorero; y Carlos Bendaña, fiscal.

Durante el proceso de elección, LA PRENSA conoció que hubo dificultades para elegir algunos de estos cargos, debido al abstencionismo y en otros solamente hubo candidatos únicos, que tampoco conseguían los votos necesarios, por lo que José Adán Aguerri, que tenía derecho a voto, entró a darles impulsos para destrabar el proceso.

Luego de conocerse los primeros resultados de las elecciones, diversas cámaras emitieron comunicados felicitando el transparente y competitivo proceso electoral en Cosep, así como a Healy. El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan dijo en sus redes sociales: “Felicidades a @COSEPNicaragua por la elección de Michael Healy como nuevo presidente y a la nueva junta directiva. Esperamos trabajar en conjunto para promover valores comunes como la transparencia y el estado de derecho”.