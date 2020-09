Las Kardashian ponen fin a su exitoso programa de televisión. Esta es la razón

Todos los «increíbles fanáticos» del programa de televisión «Keeping Up with the Kardashians» se quedaran con las ganas de seguir de cerca todo lo que pasa en esta familia. Este reality llega a su fin este 2021.

Esta noticia fue dada a conocer a través de un comunicado, donde dice que «después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varias series derivadas, hemos decidido como familia terminar este viaje tan especial».

Agregan que están agradecidas con todas las personas que han visto el programa durante todos estos años, «en los buenos momentos, los malos momentos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que conocimos en el camino».

El comunicado fue proporcionado a los medios por el canal de entretenimiento E!, y firmado Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick.

En su red de Instagram Kim Kardashian West escribió que «sin ‘Keeping Up with the Kardashians’ no estaría donde estoy hoy. Estoy increíblemente agradecida con todos los que nos han visto y apoyado a mi familia y a mí estos últimos 14 años increíbles. Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en moldear nuestras carreras y que cambiaron nuestras vidas para siempre».

Este programa se estrenó en 2007 y muchos de la familia eran para ese entonces completos desconocidos, la misma Kim había aparecido en algunos episodios del programa de su amiga Paris Hilton, «The Simple Life». «Keeping Up with the Kardashians» fue una inspiración para la creación de otros programas con la misma temática.

Una nueva temporada del programa se estrenará el 17 de septiembre y su última temporada se emitirá en 2021.