«Estaba muy deprimido por el aislamiento». La razón por la que el actor Xavier Ortiz se quitó la vida

La noticia del suicidio de Xavier Ortiz, exintegrante del grupo Garibaldi, en su casa de Guadalajara causó una enorme conmoción entre sus fanáticos del mundo entero.

Ortiz, quien era actor, modelo y cantante, se quitó la vida a la edad de 48 años, porque «estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa», escribió la hermana del cantante Olga Ortiz Ramírez.

La noticia de la muerte fue dada a conocer por su amigo Sergio Mayer, este lunes por la tarde: «Con profunda tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor, Xavier Ortíz. Mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, y a la comunidad artística».

Lea también: Muere Xavier Ortiz, actor y cantante del grupo Garibaldi

Olga dice que la muerte de su hermano fue un suicidio, pues la cuarentena profundizó sus problemas económicos como sentimentales.

En abril, Xavier dijo al programa «Ventaneando» que la estaba «pasando bastante duro» durante el tiempo de confinamiento por la pandemia del coronavirus. «Estoy en la depresión total porque extraño mucho a mi hijo, porque no lo puedo ver, solo por llamadas por el teléfono móvil», declaró

«Me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo, y cuando lo entregué a su mamá se vino todo esto, o sea Xavi no tiene teléfono está muy chiquito, tiene ocho años y lo he tratado de hacer a través de sus hermanos y también están todo el tiempo ocupados, mi ex suegra también que es la doctora y está trabajando (…) y pues no lo he podido ver», dijo Ortiz en ese momento.

Puede interesarle: Los conmovedores mensajes de su exesposa, Patricia Manterola, y otros famosos tras la muerte de Xavier Ortiz

Asimismo, tenía una difícil situación económica antes de la pandemia y, cuando estallaron los casos de la Covid-19 y se detuvieron las actividades, su situación financiera se agudizó. Él tuvo que vender cubrebocas y gel antibacterial para poder sobrevivir.

Él saltó a la fama por ser integrante del grupo Garibaldi, que tambien estuvo conformado por Pilar Montenegro, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Sergio Mayer, Víctor Noriega y Patricia Manterola, con quien estuvo casado.