Arrestan a la actriz Rhea Chakraborty tras suicidio del actor Sushant Singh Rajput

Varias personas, entre ellas una actriz de Bollywood, fueron arrestadas el martes en India en el caso muy mediático del suicidio en junio del actor estrella Sushant Singh Rajput, anunció la policía.

La actriz, Rhea Chakraborty, exnovia del actor, fue acusada de comprar drogas para él. Otras personas detenidas fueron el hermano de la actriz y un miembro del personal doméstico del actor.

La oficina central de investigación, principal dependencia de la policía criminal de India, se ocupó del caso en agosto. La policía antidrogas también investiga el consumo de cannabis del actor.

Sushant Singh Rajput fue encontrado muerto a los 34 años en su apartamento de Bombay en junio. La policía informó de que se trataba de un suicidio. El caso desencadenó un gran debate en los medios de comunicación sobre Bollywood, en particular sobre la salud mental y las presiones en la industria cinematográfica.

Sin embargo, la familia de Rajput refutó las informaciones según las cuales sufría de depresión y acusó a Rhea Chakraborty, de 28 años, de acosar al actor y de aprovecharse de su dinero, lo que esta negó tajante.

Los medios siguen paso a paso el enfrentamiento entre la actriz y la familia del actor, así como la evolución de la investigación.

Sushant Singh Rajput, nacido en el estado oriental de Bihar, había abandonado los estudios de ingeniería para convertirse en actor.

Se hizo famoso en 2013 con «Kai Po Che!», una película sobre el críquet, el amor y la política bien recibida en el festival de cine de Berlín.

