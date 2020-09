Will Smith anuncia detalles sobre la versión dramática de “El príncipe del rap”

Una nueva versión dramática de la serie de “El príncipe del rap”, que llevará el nombre de “Bel- Air”, ha sido adquirida por el servicio de streaming de Peacock y se lanzará en dos temporadas, anunció el actor, músico y productor Will Smith en un video que subió en YouTube e Instagram.

“Hace 18 meses, un joven cineasta de Kansas City subió un video a YouTube que reimaginaba El príncipe del rap Bel-Air para el presente como un DRAMA”, escribió Smith al compartir el video y anunciar el nuevo giro dramático que tendrá la serie.

El video al que se refiere Smith y que viralizó, lo dio a conocer hace más de un año Morgan Cooper quien ahora será el co-escritor, director y co-productor ejecutivo; en tanto Smith, a través de Westbrook Studios, será el productor ejecutivo.

Asimismo, resaltó Smith que él nunca «se había imaginado volver a visitar a la familia Banks de esta manera”, al comentar este sorpresivo enfoque de drama que tendrá la nueva versión.

Luego se refirió a la producción. “Sabíamos que esto era especial, así que llamamos a Ryokan Productions y le pedimos que liderara el equipo (escribió en The Wire) y dijo ¡Sí! Meses de escribir, desarrollar y lanzar … y ahora está sucediendo”, expresó satisfecho por este nuevo lanzamiento en dos temporadas.



Sobre su debut de la serie anuncio que será el 2021 en el servicio de transmisión de streaming de Peacock. La nueva serie dramática de “‘Bel-Air” correrá escenas en Estados Unidos.

La primer serie de los noventa fue de seis temporadas

Recordamos que la anterior serie que se lanzó en los años 90 le dio fama internacional a Smith. Su guion con sus dosis de humor y música cuenta la historia de un joven que es enviado con su familia a vivir en Bel-Air, dado lo difícil que era para él residir solo en Filadelfia .

La serie “The Fresh Prince of Bel-Air” de seis temporadas también se popularizó en español como “El príncipe del rap” y alcanzó la cima de su fama entre los años de 1990-1996, con sus transmisiones en la NBC y con retransmisiones en otras cadenas de televisión.

Elenco: Will Smith, Vernee Watson-Johnson (“Vy”, madre de Will); James Avery (‘tío Phil’); Janet Hubert ( esposa de Phil); Daphne Reid (“tía Vivian”); Alfonso Ribeiro (primo de Will); Karyn Parsons (primas);Tatyana Ali Ashley (primas); Ross Bagley (Nicky); Joseph Marcell (mayordomo Geoffrey); Jeffrey A. Townes (Jazz, el mejor amigo de Will).

Will Smith – The Fresh Prince Of Bel Air (Live 8 2005)