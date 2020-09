Covid-19 podría convertirse en un virus endémico, advierten epidemiólogos

El Covid-19 llegó y podría quedarse. El nuevo coronavirus no solo vino a activar las alertas sanitarias con su aparición en el mundo y a cambiar el estilo de vida del ser humano y todas sus interacciones, de quedarse – posibilidad señalada por científicos alrededor del mundo – se sumaría a la lista de virus endémicos con los que habría que aprender a convivir, tal y como se hace ya con enfermedades como la influenza A, que luego de propagarse a nivel mundial, actualmente está controlada y es clasificada en el grupo de gripe humana.

Epidemiólogos consultados por LA PRENSA coincidieron en que el Covid-19 sigue siendo una enfermedad nueva por lo que no podría pronosticarse con certeza su comportamiento final, si al pasar el tiempo será menos virulento o si las personas han ido desarrollando inmunidad permanente. De lo que dicen estar claros es que el «virus vino para quedarse».

La idea que el nuevo coronavirus se volvería un virus endémico – es decir con «constante presencia y habitualidad o prevalencia de una enfermedad o un agente infeccioso en una población de una área geográfica», según el Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos – significaría que las medidas de prevención y protección también deberán mantenerse o adaptarse a la vida cotidiana de las sociedades.

El doctor Rafael Amador, especialista en epidemiología, manifestó que no es precipitado hablar de que el Covid-19 se vuelva un virus endémico porque es el comportamiento habitual de las enfermedades virales y bacterianas, puesto que una vez que entran en la sociedad quedan permanentes. «Sería como la gripe estacional», ejemplificó Amador.

Lea además: ¿Qué es una sindemia y por qué Nicaragua podría estar inmersa en esta situación? Esto dicen especialistas

«El virus va a permanecer, las posibilidades de transmisión va a depender si hacemos las cosas bien, siguiendo el distanciamiento entre las personas, lavado de manos, uso de mascarillas, etc., hay que recordar que el virus camina (se transmite) con la gente», dijo el epidemiólogo.

«Puede volverse endémico»

La Organización Mundial de Salud (OMS) – a través del director de emergencias sanitarias, Michael Ryan – planteó que el virus podría nunca desaparecer y por lo tanto es «muy difícil decir cuándo podremos superarlo». “Este virus puede volverse endémico en nuestras comunidades, puede que nunca desaparezca», expresó a mediados de mayo el funcionario de la OMS.

Pero, ¿por qué el Covid-19 es diferente a los otros virus? El doctor Amador expresó que además que una enfermedad nueva, lo que lo hace diferentes es el alto grado de contagio y al grupo de personas a las que ataca, que son pacientes con enfermedades crónicas.

Lea también: El dramático número de contagios y muertes por Covid-19 que Ortega le dijo al BID, pero que le ocultó a los nicaragüenses

«Es una enfermedad nueva que de pronto se pensó que era pulmonar y después se vio que era multisistémica. Se hablaba de una neumonía pero ahora se habla que afecta el hígado, los riñones, el cerebro, los pulmones… se están viendo afectaciones a mediano plazo. Hay un antes y después, estamos ante un enemigo nuevo que no conocemos a fondo y que no solo produce los efectos agudos que conocemos, sino estamos comenzando a descubrir efectos a mediano y largo, incluso en jóvenes», refirió el doctor Amador.

Nada está dicho

Por su parte el epidemiólogo Álvaro Ramírez manifestó que «nada está dicho» sobre la enfermedad del coronavirus, y que siguen los estudios sobre la evolución de este virus. El especialista expresó que aún hay preguntas que no se pueden responder, como el caso de la inmunidad que pueda adquirir una persona una vez que se haya contagiado o por medio de la vacuna, que proyectan estén listas para el 2021.

«Nos quedan por lo menos de tres a cinco años de nuevo aprendizaje del Covid-19 hasta que tengamos una vacuna estable y que ofrezca inmunidad o se sepa si el Covid produce inmunidad», compartió el doctor Ramírez.

¿Cuál será la nueva convivencia?

El epidemiólogo señaló que deberían mantenerse las medidas como que la persona que presente síntomas del Covid-19 sea aislada, por ejemplo, además de mantener la práctica las medidas de higiene y distanciamiento, y las más radicales como la autocuarentena o evitar asistir a eventos aglomerados. Agregó que aunque este escenario sea agobiante y cansado, no queda otro camino más que hacerlo mientras se tenga el conocimiento pleno o las herramientas médicas para manejarlo.

«Al final no queda otro camino. O nos adaptamos o nos adaptamos en otros cinco años de Covid porque vemos, como en Nicaragua, la población más afectada son la gente de 40 y 70 años, eso va a requerir que nos acostumbremos a vivir con las medidas de prevención por el momento hasta que el nivel inmunitario de la población sea tan grande que no se den brotes enormes, ni colapso hospitalario», remarcó el doctor Ramírez.

Para el especialista, hay muchas características epidemiológicas del Covid-19 que se desconocen, como el porqué se ha visto una tendencia a la baja en los casos de contagio o la circulación de casos severos. «Hay mucho que estamos aprendiendo. Este es el primer año de infección del coronavirus a nivel pandémico», apuntó el especialista

Evitar contagios colectivos

La clave, señaló el doctor Amador, es evitar que una buena parte de la población se enferme al mismo tiempo porque es ahí donde colapsarían las unidades de salud. El especialista remarcó que si bien a la mayoría de los nicaragüenses «les tocará contagiarse» – unos asintomáticos y otros no – , enfatizó que mientras se mantengan las medidas de higiene y prevención como una «norma de vida», menos personas se enfermarán y quizá haya menos posibilidad de agravarse.

«Tenemos que seguirnos cuidando, porque si comenzamos a comportarnos de manera relajada, nos contagiamos, somos asintomáticos y lo llevamos a la casa y hay una persona mayor y vulnerables, posiblemente la contagiamos. Por eso debemos seguir manteniendo las medidas», destacó el doctor Amador.

También puede interesarle: Minsa reporta 4,818 casos de Covid-19 y 144 muertes en Nicaragua

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, expresó a inicios de agosto que la Covid-19 «no desaparecería pronto» por lo que hizo un llamado a los Gobiernos de los países a que se «adapten» a esta nueva «realidad» e implementen «medidas activas» para controlar el virus.

Los epidemiólogos llamaron a la población a no creer que la circulación del Covid-19 en el país ha desaparecido y que eso los lleve a mantener el relajamiento de las medidas. «No creamos bajo ninguna circunstancia que el Covid ya pasó y se acabó, no, el virus vino y se va a quedar con nosotros y requiere que todos prestemos atención a las medidas sanitarias y de prevención. Va a estar produciendo brotes y va a seguir matando gente, aunque recordemos que el Covid-19 no es un virus letal en sí, pero sí mata al que tiene comorbilidades o al que está débil», concluyó el doctor Ramírez.