Fallece José Esteban González, incansable luchador por los derechos humanos en Nicaragua

Las defensores de derechos humanos de Nicaragua están de luto. Este miércoles falleció José Esteban González Rapaccioli a los 81 años de edad, fundador de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y luchador incansable en contra de las injusticias cometidas por quiénes abusan del poder.

«Él fue el precursor de la lucha organizada por los derechos humanos en Nicaragua.Fue el fundador de la CPDH en 1977, que fue la primera organización de este tipo que nació en medio de la dictadura de Somoza. Él tenía un enfoque por los derechos humanos independientemente de la afiliación política, credo religioso o condición social y económica de la persona, la defendía simplemente por la dignidad de la persona», recordó el exdiputado Agustín Jarquín Anaya, de ideología socialcristiana.

Miembros de la organización Voluntad Humanista Social Cristiana (VHSC) emitió un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento González Rappaccioli. «José Esteban fue un humanista cristiano, un luchador incansable y un ilustre perseverante de las causas justas, que entregó prácticamente su vida entera a la lucha por la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua», resalta el comunicado.

En 2017 se hizo viral un video en el cual la Policía Orteguista lo lleva arrastrado y lo tira en una camioneta, luego de que el veterano activista protesta por el cierre de la calle en cual vivía, por una carrera de motos en el centro histórico de Diriamba.

Sus defendidos se volvieron sus verdugos

González fue miembro de los Hermanos Cristianos de La Salle, en su natal Diriamba, tiempo que dedicó a la enseñanza y a la labor por el prójimo más desprotegido. «Luchó por décadas denodadamente por los derechos humanos de todos, lo que lo llevó a defender a encarcelados comandantes sandinistas en el tiempo de Somoza, quiénes luego lo sentenciaron a 30 años de prisión por criticar las violaciones de derechos humanos cometidas por ellos, ya cuando estaban en el poder», indica la carta de VHSC.

«La dictadura de Somoza lo metió preso, pero no le hicieron juicio, no lo mantuvieron mucho tiempo detenido. No hubo una persecución hacia él por parte de Somoza, a como sí la hubo con el régimen revolucionario. Los sandinistas le hicieron un juicio allá cuando los tribunales estaban por Ciudad Jardín porque José Esteban inició a investigar los asesinatos y las masacres cobardes que hicieron en diferentes lugares y las fosas clandestinas que usaban, por eso él decidió exiliarse en Europa», relató Jarquín.

González recuperó su libertad gracias a una amnistía en el período sandinista. Salió del país y trabajó como secretario general adjunto de la Internacional Demócrata Cristiana, IDC, durante 10 años, en Bruselas.

Sus ideas políticas lo llevaron a ser dirigente del Partido Social Cristiano de Nicaragua durante décadas, y ya en años recientes fundó Voluntad Humanista Social Cristiana, con el ideal de preservar la fidelidad a los principios y valores del pensamiento social cristiano.