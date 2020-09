El especial reencuentro de Byron Bonilla con el club que lo proyectó en el futbol costarricense

La pandemia del Covid-19 retrasó el esperado reencuentro entre Byron Bonilla y el Sporting FC, el equipo que lo dio a conocer en el futbol costarricense. El duelo estaba previsto para ser el debut de ambos en el campeonato el 15 de agosto, pero por los casos positivos en el Cartaginés, el especial enfrentamiento para el granadino fue reprogramado y se jugó hasta este miércoles por la tarde.

«Me sentí muy feliz de verlos (al Sporting FC) jugar en Primera. Sé lo que ha luchado esa institución por estar aquí y sé que se lo merece», confesó Bonilla, quien llegó a dicho equipo en 2015 cuando estaba en la Liga de Ascenso, desde donde empezó a proyectarse hasta llegar a la Selección Nacional de Futbol y luego dar el salto a Primera División con el Municipal Grecia y el Saprissa, el equipo más importante de Costa Rica.

Fue titular

Bonilla jugó de titular (57 minutos) por tercera vez consecutiva con el Cartaginés, que luchó para remontar un gol recibido a los 14 minutos y sacar el triunfo 2-3 a cuatro minutos del final, alcanzando al Sporting en la cima del grupo B con siete puntos cada uno. «Juegan muy bien y verlos dar la talla en Primera me llena de mucho orgullo», señaló.

El seleccionado nacional indicó que sus ex compañeros no lo golpearon pero lo tuvieron vigilado con doble marca casi todo el tiempo. «Ellos ya me conocen y me esperaba eso. Fue complicado pero tenía muchas ganas de jugar y enfrentarme a ellos y ganarles», apuntó el granadino.

Bonilla sostuvo que cuando se marchó del Sporting salió por la puerta de adelante y no tuvo ningún sentimiento encontrado. «Si la próxima vez marco ante ellos, no sé si lo celebraré, creo que no por respeto y agradecimiento; aunque a la vez pienso que sí, porque un gol cualquiera lo celebra, pero no sé si lo haré, todo depende de lo que pase en ese momento», finalizó.