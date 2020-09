Los focos del deporte nacional están sobre el draft de la Liga Profesional, el cual se realizará este viernes (10:30 a.m.). La Liga compartió con los cinco equipos una lista de 149 jugadores disponibles para la elección: 74 lanzadores, nueve receptores, 40 infielders y 26 jardineros. Esto no significa que no se pueda escoger a un jugador fuera de la lista que también cumpla con los parámetros.

La elección se realizará en el Holiday Inn en un salón «lo suficiente grande para que no haya aglomeración de personas», aseguró el presidente de la LBPN, Pancasán Arce. Según comentó, el uso de mascarilla será obligatoria, además que se tomará la temperatura a los presentes. El periodismo estará en sillas separadas y solo habrá una persona encargada del uso del micrófono para la ronda de preguntas.

Se estipuló en una de las últimas reuniones que en la escogencia del draft esté el presidente del equipo junto a dos personas del cuerpo técnico. En el caso de León, su presidente estaba fuera del país y por un problema de vuelos no había podido regresar al país. En relación al tiempo de cada selección, Arce apuntó que será de un minuto «porque para eso se dio el tiempo necesario para que cada equipo preparara sus listas de prioridades. En caso de pedir tiempo se dará cuando sea para una negociación», explicó.

Dichas negociaciones, la cuales son una novedad en el draft en Nicaragua se realizarán hasta ese momento. «Por ejemplo, cuando toque el turno de un equipo, levanta la mano y dice que tiene un arreglo y cede su ronda al conjunto del acuerdo y le cederá a tal jugador. No tiene que ser un proceso que lleve tiempo y deberá ser anunciado con anticipación a la Liga», señaló Arce.

Una vez finalizado el draft, los entrenamientos comenzarán en dependencia de cada uno de los conjuntos. «La recomendación de la Liga Profesional es que sea 15 días. Los jugadores deben estar claro que ellos empiezan a ganar desde que comienza el calendario oficial. Durante los entrenamientos los equipos solamente dan un viático», agregó el presidente de la LBPN.

Rumores de retiro de un equipo

Arce enfatizó que solamente era un rumor. «El año pasado después de la coronación de León aseguraban que ya no seguiría y que iba un equipo del norte por ellos. Así que es igual, puros rumores. La Liga tiene el visto bueno de los cinco equipos y ninguno nos ha dicho que no seguirá. Todo lo contrario, hay mucho entusiasmo».

Por otro lado, donde se vive un momento de incertidumbre es en los jugadores pertenecientes a equipos de Ligas Menores. «Nosotros recibimos una comunicación que a partir del 15 de agosto recepcionarían los permisos para Ligas Menores. Entonces los equipos me pasaron sus listas, nosotros las enviamos y luego vino otra comunicación asegurando que los permisos estaban en veremos hasta que no se firme un acuerdo pendiente. Yo asumo que es el que se vence el 30 de septiembre, en el cual hay muchas cosas en juego, como el incremento desde el 38 hasta el 72 por ciento a los jugadores. Ese convenio entraría en vigencia este año, pero por la suspensión sería hasta en 2021. Leí que aceptarían subir los salarios pero reducirían los equipos en Ligas Menores. Y es ahí donde no logran ponerse de acuerdo. Espero que lo hagan antes del inicio de la Liga Profesional», concluyó.