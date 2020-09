El goleador que caminaba 38 kilómetros para entrenar y luchar por un sueño

Walter Chavéz se arrepintió por desaprovechar la oportunidad de dar el salto a la Liga Nacional de Futbol hondureña el año pasado. El atacante de 23 años llamó la atención del argentino Héctor Vargas, técnico del Marathón, quien lo eligió entre más de 200 muchachos —según cuenta— que llegaron a probarse. «A mi dejaron pero dejé de ir a los entrenamientos porque no tenía plata para seguir viajando», cuenta el actual goleador del CD Ocotal, quien recorría una hora (38 kilómetros) desde el departamento de Cortés hasta San Pedro Sula.

El goleador (cuatro tantos) de los Guerreros de las Segovias aseguró que no sabe si hubiera podido quedarse en Marathón porque tenía contrato con su club de la Segunda División y difícilmente lo dejarían marcharse gratis. «Cuando uno pierde oportunidades así se desanima», señala Chávez, quien llegó en 2015 al Villa Nueva FC y permaneció hasta que le salió la oferta de probarse en el futbol nicaragüense (Liga Primera) y no lo pensó dos veces. «Allá se escuchan malas críticas del futbol de Nicaragua, pero estando aquí me doy cuenta que es otra cosa, es muy competitivo», destaca.

Chávez sorprendió debutando con un doblete ante el Managua FC y marcando en tres jornadas consecutivas para mantenerse desde el inicio en la cima de la tabla de goleadores, solo superado por Juan Barrera (9) y Dshon Forbes (6). «Desaproveché aquella oportunidad, pero esta no. Vengo con la idea de ayudar al equipo a lograr sus objetivos, destacarme para obtener un mejor contrato aquí (CD Ocotal) o con otro club importante de Nicaragua, o irme a la Primera División de Honduras. Si no pasa eso pienso estudiar lo más pronto posible», confiesa el catracho, a quien le gusta la carrera de ingeniería civil.

Chávez indicó que cuando salió de la secundaria hizo un trato con su mamá: dedicarse al futbol unos cuántos años para ver si podía sobresalir, consciente que esta carrera como futbolista es muy corta y que de no mantenerse en la cima el futuro se vuelve complicado. «El futbol ya me dio los estudios de secundaria, porque con lo que ganaba jugando pagaba el colegio, pero yo sé que esto del deporte es pasajero, y por si no logro llegar lejos, quiero estudiar para convertirme en un profesional con más opciones que solo el futbol», dice el atacante de 23 años, quien destaca por su versatilidad en la ofensiva.