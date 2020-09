Orteguismo desempolva proyecto de laboratorio cafetalero, que por años boicoteó y que ahora vende como iniciativa propia

El mayor temor de los cafetaleros se ha hecho realidad. El gobierno se ha apoderado del fondo de más de 30 millones de dólares de la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec) y ahora pretende construir el Laboratorio Nacional de Café, al margen del sector privado, quien diseñó el proyecto. La principal incertidumbre del sector es si este se va a edificar en terrenos del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), con lo cual los productores perderían el total control de este, aunque se haya construido con fondos privados.

Tres meses antes de que estallara la crisis sociopolítica del 2018, los cafetaleros estaban entusiasmados ante la posibilidad cercana de construir un Laboratorio Nacional de Café, junto a un instituto de capacitación. Ya tenían amarrado el financiamiento y estaban en búsqueda de un terreno en Sébaco, Matagalpa, luego que el gobierno les negara donar un lote en la misma ciudad, pero tras el conflicto político, los cafetaleros privados decidieron salir de la directiva quedando bajo el control del sector público, explica José Ángel Buitrago, miembro de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan).

Este martes el régimen anunció que junto a la Conatradec aprobó la construcción del laboratorio, que cumplirá con estándares y normas internacionales de gestión de la calidad. Este prestará los siguientes servicios: análisis de suelo, agua y fitosanitario, análisis de tejido vegetal, biología molecular, calidad de semilla, calidad de grano y residuos y catación del café.

Además este centro contará con auditorio, salas de conferencia y reuniones a disposición de las familias productoras. Lo único que no contempló el Gobierno en su anuncio es la finca demostrativa de 200 manzanas que incorpora el proyecto original, que lideró el sector privado y que se construirá con recursos de los mismos productores no del Estado.

“El laboratorio estaba aprobado por la directiva de Conatradec, Mike Healy (el ahora presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada) y yo fuimos a buscar el terreno, encontramos un terreno para que los construyeran ahí, pero después el gobierno, más que todo el IPSA (Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria), salió diciendo que ese lugar no era correcto, porque ahí se inundaba, que las aguas no eran para laboratorio, locura porque no es que íbamos usar el agua de los charcos, hay que usar agua purifica, pero no entendieron, le dieron largas, luego vino la crisis del 2018 y nosotros renunciamos a la Conatradec”, dijo Buitrago.

Pero ahora el Gobierno que llevaba años poniendo trabas desde que se originó el proyecto, decide desempolvarlo y difundió una maqueta de la réplica del laboratorio sin dejar claro que el mismo será construido con los fondos que los productores han aportado desde el 2013 cuando se creó el fondo, que se alimentaría del aporte obligatorio por parte de los productores.

Desde el 2018, cuando los representantes del sector privado renunciaron a sus curules dentro de la Conatradec, el régimen se apoderó no solo del control de los fondos sino que también de la idea del laboratorio, que se había pensado como el centro de investigación de ensueño para los cafetaleros nicaragüenses, que deben recurrir a otros países de la región para realizar algunos análisis, lo que encarece el costo de producción de café local.

¿Por qué no se ejecutó el proyecto?

“El proyecto iba a ser financiado por Banpro, ese banco nos iba a dar lo que costaba el proyecto y eso se iba a ir pagando a un plazo de 10 a 15 años, para no tocar el fondo porque ese dinero era intocable. Con eso no solo íbamos hacer el laboratorio, pensamos en crear un Instituto del Café y una finca demostrativa de unas 200 manzanas, para eso primeramente le habíamos solicitado al gobierno un terreno en Sébaco, le pedimos que lo donara, pero nos dijeron que no”, sostuvo Buitrago.

A criterio de Aura Lila Sevilla Kuan, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN), el principal problema que hubo con el proyecto fue que los productores se opusieron a que el laboratorio fuera construido en terreno del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).

“La principal dificultad que tuvimos para construir este laboratorio es que el gobierno quería que fuera construido en un terreno en Sébaco que era del IPSA y que fuera administrado por ellos, entonces nosotros conociendo los antecedentes y que ese laboratorio iba a ser construido 100 por ciento con fondos de los productores por tanto el laboratorio tenía que ser privado, entonces ese fue uno de los grandes pegones porque el gobierno insistía que fuera administrado por el IPSA”, dijo Sevilla.

La líder del sector comenta que luego el gobierno se opuso con la compra del terreno y cuando se logró llegar a un acuerdo dijeron que era necesario que se presentara un estudio de viabilidad.

“Había conflictos de intereses porque el IPSA venía construyendo una serie de laboratorio, no propiamente para el sector cafetalero ni en la ubicación que nosotros necesitamos, entonces ellos nos decían que para qué queríamos un laboratorio de suelo si había equis cantidad y nos mandaron hacer un estudio de mercado”, explicó Sevilla, que considera que el temor que tenían se está cumpliendo: “si se construye en terrenos del Estado adiós plata de los productores y a todos nuestros activos de tantos años que nos han quitado”.

¿Por qué era necesario el laboratorio?

Para Buitrago la creación del laboratorio era necesario porque los medianos y pequeños productores no tenían acceso a estos recursos. “Por el servicio se iba a cobrar el costo, porque hay reactivos que hay que comprar, más el personal, pero al tener un centro aquí, ya muchos productores no iban a tener que ir a laboratorios de Honduras, Costa Rica y Guatemala. En Nicaragua generalmente los que hacen los estudios son los más grandes, porque el pequeño y el mediano no lo estaba haciendo y ese era el objetivo de ayudar a estos caficultores”, dijo Buitrago.

De igual forma Sevilla considera que esto iba a acercar la tecnología a los productores. “Muy pocos análisis hace el sector, apenas un 20 por ciento de los productores hacen uso de esa técnica por las limitaciones, los otros productores lo hacen con las casas exportadoras y proveedoras de servicios agrícola, estoy hablando de empresas grandes de Honduras y Guatemala, entonces al final muy pocos hacen uso de esa herramienta tan importante por falta de lugar, accesibilidad y el costo que eso implica”.

Tanto Aura Lila Sevilla como José Ángel Buitrago consideran que si el gobierno comienza la construcción este año, a mediados del próximo podría estar listo, tal y como el sector lo había planificado.

Productores se preparan para reclamar su fondo

Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) manifestó que el sector no ha sido consultado, lo que tiene preocupado a los cafetaleros que en diversas reuniones han planteado que es necesario conocer qué está pasando con este fondo privado.

“Indudablemente todos los cafetaleros nos han externado su preocupación por el destino del fondo, que al final lo aportan todos los cafetaleros y que se debió usar para apoyar al sector más con la crisis de los precios internacionales, más el incremento de los costos de producción de los insumos agrícolas, con la reforma fiscal en el 2019”, dijo Vargas.

“Nosotros ahorita estamos trabajando con las asociaciones de cafetaleros de Upanic para ver qué propuesta podemos hacer con respecto al fondo, estamos en ese proceso. En este momento no sabemos si esto es una campaña más o si están interesados realmente”, añadió.

La Conatradec está controlada por completo por personeros del orteguismo. Inclusive, el régimen de Ortega a inicios de febrero amplió el número de delegados que conforman la Junta Directiva, donde incorporó personas que son desconocidas por los productores y a delegados partidarios sandinistas.

Se incorporó, por ejemplo, a Pedro Antonio Haslam Mendoza, secretario político del Frente Sandinista en Matagalpa y Merlin del Socorro Preza Ramos. Esta última en La Gaceta del 17 de agosto de 2016 apareció como candidata a diputada propietaria nacional del Frente Sandinista, sin embargo, en la lista oficial que publica la Asamblea Nacional la misma ya no estaba, porque finalmente no ganó la diputación.

Sevilla afirmó que van a investigar si compraron el terreno y a nombre de quién se construirá. “La posición que manteníamos como sector es que debe estar a nombre de la Conatradec y debe ser administrado por la Conatradec. En algún momento nos tendrán que rendir cuentas”, dijo.