Semana decisiva en el BID. ¿Por qué el régimen de Ortega calla ante una amenaza llamada Mauricio J. Claver-Carone?

El quinto presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podría ser un ciudadano estadounidense: Mauricio J. Claver-Carone, lo que rompería la tradición que se había mantenido por 61 años de este organismo multilateral, que la silla principal del organismo siempre fuese ocupada por un latinoamericano. Sin embargo, persiste una pugna entre un grupo de países que busca posponer las elecciones hasta el 2021 y otro grupo de 17 naciones, incluido Estados Unidos, que se oponen y consideran que el proceso se debe desarrollar a como se había acordado.

En ese contexto, Nicaragua permanece en silencio, pese a que es una elección decisiva para seguir beneficiándose de los fondos del banco en el futuro inmediato y la llegada de Claver-Carone, que lo conoce muy bien, porque ya lo dejó fuera un multimillonario programa regional, complicaría su posición ya difícil en la entidad.

En julio se definió que esta votación se realizaría en una reunión virtual del 12 al 13 de septiembre. Sin embargo, países como Argentina piden que se aplace hasta marzo del próximo año, bajo el argumento que debido a la pandemia no se puede hacer una elección presencial, a como ha sido en años anteriores. También forma parte de este grupo Costa Rica, Chile, México y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE) Josep Borrell, quien también se ha pronunciado a favor de retrasar las votaciones.

Entre los países centroamericanos que piden que las cosas sigan su curso conforme a lo establecido, se encuentran El Salvador, Guatemala, Honduras, y Panamá. El argumento de estos es que la elección del presidente del BID es de suma importancia para la región.

Aunque hay dos contendientes: Claver-Carone y Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, postulación presentada por Argentina, ya que la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, declinó a la competición, todo apunta a que el candidato de Donald Trump será el que liderará el BID por los próximos cinco años.

Los préstamos del BID han sido clave para el gobierno de Daniel Ortega; sin embargo, desde hace un poco más de dos años, este banco no le brinda dinero fresco, con excepción de los 43 millones de dólares que aprobó bajo un férreo control en el contexto de la pandemia. Róger Arteaga, exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, explica que Claver-Carone se ha distinguido como un funcionario del Departamento de Estado, un férreo que lucha por la democracia en América Latina.

Su llegada al BID no le beneficia a Ortega, y ya se lo ha demostrado al sacar a Nicaragua del programa de inversión «América Crece», a través del que el país podría haber recibido fondos para el desarrollo económico. Luego, según Arteaga, como representante de EE. UU. en el Fondo Monetario Internacional (FMI), pudo haber incidido en que el multilateral no le aprobara el préstamo de 470 millones de dólares solicitados por Nicaragua para atender la pandemia, pero que nunca fue avalado, pese a que toda la región ya se benefició con fondos de ese organismo multilateral.

Edmundo Jarquín, exfuncionario del BID, no considera que la elección del organismo tenga implicancias para Nicaragua porque hay un consenso bipartidista en Estados Unidos, de tal manera, de que la política de la actual administración en relación a Nicaragua, que ha implicado que no se aprueba ningún nuevo préstamo desde hace dos años y medio, exceptuando el caso del préstamo reciente, por la pandemia, y en circunstancias que será administrado por organizaciones internacionales, se vaya a alterar.

Es decir, “la elección del futuro presidente del BID no va a tener ninguna implicancia en cuanto a la aprobación de préstamos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo hacia Nicaragua, que han estado suspendido desde hace dos años y medio porque hay el respaldo a esa suspensión (…)”, expresó Jarquín.

Asimismo explica que no se conoce la posición de países como España, Francia, Alemania sobre si se mantienen o se retrasan las elecciones del BID, pero sí se llegasen a pronunciar en el mismo sentido de Josep Borrell, “pues no habría quórum para elegir al nuevo presidente del BID este fin de semana”.

El presidente del BID es elegido por la Asamblea de Gobernadores, la máxima autoridad de la institución, que reúne a sus 48 países miembros. Cada país designa a un gobernador, cuyo poder de voto está directamente vinculado al capital que suscribe.

Para que la elección se pueda realizar debe participar una mayoría del total de gobernadores, incluyendo una mayoría de los gobernadores regionales, que representen un poder de voto de al menos 75 por ciento. Estados Unidos es el mayor accionista de BID, posee el 30 por ciento del poder de voto. Los otros 16 países que rechazaron postergar la elección suman otro 23.9 por ciento.

Mientras que los países que buscan que las elecciones se realicen en el 2021, Argentina, México, Chile y Costa Rica, alcanzan en total poco más de 22 por ciento. Es decir que todo apunta a que el candidato de Estados Unidos lleva todas las de ganar a menos

¿Porqué no se pronuncia Nicaragua?

Es probable que Nicaragua espere hasta saber si habrá o no quórum para pronunciarse sobre el proceso electoral del BID, considera Jarquín. El país tiene menos del uno por ciento de participación en las votaciones del BID, así que “es irrelevante para hacer o no hacer quórum”, pero sí hace una diferencia política al participar o no, explicó.

Para Arteaga, un pronunciamiento de Nicaragua sobre las elecciones del BID “serían como patadas de ahogados, algo que no va a sonar en ninguna parte”, sostuvo. Agrega que el hecho que Trump haya propuesto a Claver-Caron es precisamente para no dejar espacio para que una institución como el BID, uno de los financiadores más grandes de América Latina, favorezca no solo a Nicaragua, sino Cuba y Venezuela.