María Celeste Arrarás revela a qué se dedica tras su despido de Telemundo

La expresentadora del programa «Al Rojo Vivo», María Celeste Arrarás, compartió en su cuenta oficial de Instagram a qué se dedica luego de su despido de la cadena Telemundo, donde trabajo por muchos años.

“Muchos de ustedes me preguntan:¿Qué estoy haciendo después de mi salida de Telemundo?”, escribió .

“Les cuento que las horas del día no me dan para tantas cosas que estoy tratando de hacer para mantenerme ocupada y para hacer cosas que no podía hacer por estar ocupada con mi antiguo trabajo que dejaba que se acumularan”, manifestó.

Arrarás dice que lo que está llenando su tiempo en estos momentos es su «dedicación al lanzamiento de mi hijo Adrián como cantante el 25 de septiembre, es el día que toda su música va a estar disponible para todos ustedes, estoy hecha una ‘mom manager’», agregó.

Adrián, es el hijo que la periodista adoptó en Rusia, y piensa lanzarse como cantante, por lo que ella se está disfrutando «increíblemente» todo el proceso, ya que dice que está «aprendiendo mucho de la industria de la música, todo por él, todo porque tenga un lanzamiento exitoso, yo creo que él tiene el talento, la pasión, la dedicación».

Ella finalizó diciendo sobre la carrera de su hijo que es algo que no le recomendó, «por el contrario yo en un momento dado le dije ‘trata de no lanzarte en esta carrera que en la cual es tan competitiva y en la cual hay millones de chicos alrededor del mundo tratando de convertirse en cantantes famosos que no lo logran, es cuesta arriba’».

