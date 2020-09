Colombia: Iván Duque pide calma ante crecientes protestas

El mandatario colombiano, Iván Duque, hizo este jueves (10.09.2020) un llamado a la calma tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, a manos de dos policías que lo sometieron en un caso de supuesto abuso policial que generó protestas violentas que han dejado como saldo al menos diez personas fallecidas.

«Quiero hacer un llamado a la calma y a la serenidad, pero al mismo tiempo a la confianza en las instituciones independientes de nuestro Estado de derecho para que sean las autoridades (…) las que establezcan estas circunstancias», dijo Duque en su primer pronunciamiento sobre lo ocurrido en Bogotá y otras ciudades del país.

Agregó que espera que «no sean las voces que llaman a la confrontación, a la desesperanza, a la rabia, las que conduzcan el pueblo colombiano».

Quiero hacerles un llamado a la calma, la serenidad y a que haya confianza en las instituciones para que, con celeridad, las autoridades esclarezcan los hechos. No caigamos en la desesperanza ni la rabia; tampoco en quienes quieren capitalizar políticamente estas circunstancias. pic.twitter.com/toJXIwWGuw — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 10, 2020

En un acto en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, el jefe de Estado remarcó que «el llamado a la calma y la serenidad no es un llamado a la indiferencia, es un llamado a que todos tengamos la confianza pero al mismo tiempo hacerle hincapié a las autoridades para que nos transmitan resultados». Duque también pidió no desacreditar a la policía sino que «cuando se presentan estos hechos hay que individualizarlos, y no que surjan voces que las estigmatizan”.

Reconocemos la labor de nuestra Fuerza Pública y cuando se presentan estos hechos hay que individualizarlos, y no que surjan voces que las estigmatizan. pic.twitter.com/pF3q7h76qm — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 10, 2020

Ante lo ocurrido con Ordóñez, el presidente expresó su solidaridad con la familia y aseguró que a través de la Cancillería se está trabajando para facilitar que los familiares del abogado -que viven en España y Argentina- puedan regresar. «Estos hechos se van a investigar con total rigor y prontitud, hoy la Fiscalía General de la Nación ha abierto investigación», detalló.

Aumentan las muertes en protestas contra violencia policial

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, declaró en rueda de prensa que fueron siete personas que fallecieron en las protestas en la capital colombiana -la mayoría por herida de bala- lo que eleva a por lo menos diez las muertes con tres ocurridas en la vecina Soacha.

Asimismo, la mandataria y opositora del Gobierno indicó que hay de momento 175 personas heridas, 66 de ellas por bala.

«Llevaremos personalmente al Procurador General de la Nación todos los testimonios y la información que hemos recopilado para que investigue el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía”, aseguró López.

#EnVivo 🔴 | A esta hora conéctense a nuestra rueda de prensa desde el Hospital de Kennedy. Junto a @SectorSalud daremos un nuevo balance a la ciudadanía, frente a los lamentables hechos ocurridos en la noche de ayer en nuestra ciudad. https://t.co/diwnl5sfaW pic.twitter.com/9ijgfIMliQ — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 10, 2020

Además, la funcionaria aprovechó para pedir «a la ciudadanía que regrese a casa temprano y esté en su residencia a más tardar a las siete de la noche” para «evitar tensiones”.

Le pido a la ciudadania que regrese a casa temprano y esté en su residencia a más tardar a las 7pm.

Por la vandalización de buses el sistema tendrá menor operación y hay 15 plantones convocados que pueden complicar la movilidad.

Para aliviar tensiones regresemos temprano a casa🙏🏻 pic.twitter.com/z7ZnBqc4r8 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 10, 2020

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, escribió en su cuenta en Twitter que «los politiqueros con la muerte, la violencia y el vandalismo buscan destruirlo todo aprovechándose engañosamente de la democracia para imponer después mediante el terror el totalitarismo que conduce a la corrupción y la destrucción de las libertades civiles”.