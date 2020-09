Hacinados y sin comida, así se encuentran los comunitarios de Sangni Laya que huyeron de las amenazas de colonos

Las más de 34 familias indígenas que emprendieron desde el viernes un éxodo hacia Bilwi, tras recibir amenazas de ataques armados por parte de colonos en la comunidad indígena Sangni Laya, Puerto Cabezas, se encuentran pasando hambre debido a que huyeron de su comunidad «de manera improvisada» y sin dinero para poder subsistir, informó este miércoles Roy Chow Webster, activista comunitario.

Seis familiares de Chow, entre ellos dos adultos, dos adolescentes y dos niños de 10 y 3 años, son parte del grupo de comunitarios que huyó hacia la ciudad para proteger sus vidas, y quienes ahora enfrentan la falta de alimentos.

«Están a la deriva, porque irte a la ciudad así por así sin tener ingresos es bastante crítico, porque no saben en la mañana qué alimentos se les va a dar a esas criaturas, a mediodía, por la tarde, no se sabe lo que se les va a dar», expuso Chow, quien cuenta con una vivienda en Bilwi, donde además de tener a sus familiares, brinda albergue a otros comunitarios desplazados. Más de quince personas habitando una casa y con recursos económicos para apenas mantener a una familia pequeña.

Según Limbord Bucardo, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la mayoría de familias que se desplazaron hacia Bilwi, se encuentran hospedadas en casas de amigos y familiares, «pero no están juntos en el mismo lugar, están esparcidos en distintas viviendas», porque no todos pueden asumir el refugio de una familia entera y aún con dos o tres huéspedes a los dueños de dichas viviendas se les dificulta sostener la alimentación de los desplazados.

«Las cosas están muy mal por acá, me dicen que necesitan comida, tienen mucha hambre, están pasando calamidades, entonces estamos haciendo lo posible de buscar apoyo humanitario», señaló Bucardo.

Agregó que ante esa necesidad, logró gestionar un poco de ayuda humanitaria para llevarles paquetes a los comunitarios. «Son productos alimenticios más que todo como avena, leche, azúcar, arroz, aceite, por lo menos una pequeña ayuda», declaró. Pero dice que aún no es suficiente, con respecto a la cantidad de personas y la demanda alimenticia de niños y adultos mayores.

No regresarán hasta que se investigue

Según el activista comunitario Roy Chow, las familias desplazadas temen regresar a su comunidad y lo harán «hasta que se aclare los rumores de los colonos y que se hagan las investigaciones» por parte de las autoridades.

Sin embargo, Chow aseguró que a pesar de que este martes llegaron a la comunidad miembros de la Policía junto a miembros de los Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) a investigar el incidente que ocasionó el éxodo forzados de lo comunitarios, estos últimos son «complacientes con el gobierno».

«Ayer llegó una comisión de la Policía y del GTI del gobierno, pero no es un GTI que la comunidad lo haya elegido, como dicen nuestras costumbres, es un GTI al que el gobierno le ha dado un nombramiento complaciente», señaló Chow.

Agregó que el presidente territorial de ese GTI, Fresly Llanes, «está involucrado en el asunto de ventas de tierras a colonos y ha malversado la plata de las autoridades, porque no da lo que tiene que dar a la comunidad», por lo que considera que los colonos saldrán favorecidos con las investigaciones.

Por su parte Bucardo, de la UNAB, considera que de agudizarse las necesidades que están teniendo estas familias, los empujará a que se vean obligadas a regresar a Sangni Laya. «Ellos no van a aguantar la necesidad y eso va a provocar que ellos se regresen, la estadía en casa ajena por mucho tiempo es cara y vivir aquí es caro y sin dinero, es muy difícil», argumentó.

El líder comunitario Juan Carlos Ocampo, expresó que aunque las familias logren regresar a Sangni Laya, temen que la falta alimentos persista.

«Después de casi una semana de no haber entrado al bosque, gran parte de la producción de los comunitarios pudo haber sido tomada por colonos, sobre todo lo que son plátanos, yuca, banano, y en algunos casos incluso se atreven a meter a su ganado a nuestras áreas de cultivo», expuso Ocampo.

Amenazas contra activista comunitario

El pasado lunes, el activista Roy Chow viajó de Sangni Laya hacia Bilwi para ver la situación de sus familiares desplazados y de los otros comunitarios, pero asegura que al abordar el autobús, fue interceptado por el juez Jaime Meza, a quien acusan de establecer relaciones con los colonos, y quien junto a otras dos personas lo amenazó con golpearlo por denunciar la situación.

«Tres personas hicieron esas amenazas, principalmente el juez Meza, él intentó golpearme pero otro muchacho le dijo que se calmara, él me dijo que me iba a agarrar y me iba a despedazar», relató Chow, quien aseguró no sentir temor porque piensa defender sus derechos hasta las últimas consecuencias, «pero no puedo confiarme».

Ocampo, por su parte, aseguró que durante la visita del martes a la comunidad por parte de las autoridades, el presidente territorial de ese GTI continuó defendiendo al juez Meza, pese a los señalamientos en su contra.

«Fresly Llanes ahora quiere aparecer como el salvador, pero la gente le dijo vos sos un líder que ya está quemado, vos sos un líder corrupto y el principal promotor de todo este problema y debería ser el primero en estar preso», citó Ocampo.