Covid-19 y turismo rural comunitario

El turismo rural parece estar a la sombra de los grandes mercados turísticos, como pueden ser el de sol y playa, las ciudades coloniales. Lo que nos lleva a analizar al turismo rural comunitario (TRC) desde el punto de vista de los retos y las oportunidades que pueden plantear el restablecimiento de la actividad turística en el medio rural o la restricción de su futuro, del que pende las decisiones más atinadas por parte de los actores locales y la implementación de una estrategia nacional que impulse la actividad.

Según la doctora Raquel Santos, cofundadora de Santos Santos Turisme Care, en este contexto actual el TRC nos debe conllevar a dos situaciones: la primera, en una crisis que estamos donde la movilidad internacional no está permitida, esta crisis es una oportunidad para destinos que se focalizan en turismo nacional. Por otro lado, en el supuesto de que la movilidad internacional se reactivase y podamos recibir turistas de países con mayor poder adquisitivo o que salen antes de esta crisis, los destinos que tienen una demanda más diversa, y no dependen tanto de nacional o internacional, se adaptarían antes a la circunstancia y serían mucho más resilientes.

En sentido, el Intur y Renitural deberían enfocarse en el nuevo contexto del pos Covid. ¿Cómo?

Transformar la oferta en servicios y un modelo turístico con calidad, enfocados en el nuevo contexto del turista poscovid que no van a viajar para ver cosas (iglesias, ruinas, etc.) sino para vivenciar y experimentar.

Seguridad: Es un requisito indispensable y necesario para ganar la confianza de los potenciales visitantes y que los locales no lo perciban como un riesgo para su salud.

Sanidad: A nivel mundial se está hablando de los certificados Covid Free (la idea es establecer un protocolo común aplicando unas determinadas normas de higiene y seguridad), lo que considero que para el sector rural y los pequeños hoteles se les va a dificultar, por lo siguiente: ¿Podemos garantizar al turista que nuestro alojamiento es Covid Free? Creo que no. Porque no sabemos de dónde vienen nuestros turistas y en qué condiciones vienen. Ni cómo viene su equipaje, ni cómo fue manipulado. Qué escalas hizo. Mientras eso no se sepa no podemos garantizarles que somos Covid Free. Lo que podemos garantizar es que nuestras instalaciones están sanitizadas y que cumplen las normas de la OMS.

Es momento de reflexionar y revisar nuestros destinos, nuestros productos y servicios; proponer acciones que nos ayuden a innovar, a reinventar en gobernanza, en nuevas estructuras, en nuevas formas de financiamiento y trabajar en alianzas estratégicas que fortalezcan la cadena de valor, la cual es inexistente.

El autor es experto y promotor del turismo rural comunitario.